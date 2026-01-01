قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

شاب يفاجئ ريهام سعيد: إيه المشكلة إني أكون جميل دي حاجة كويسة

يوسف علي
يوسف علي
هاني حسين

خصصت الإعلامية ريهام سعيد جزءا من حلقة اليوم من برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، للتعرف على قصة شاب حصل على جائزة  تتعلق بالجمال .

وقال يوسف علي طبيب أسنان وحاصل على لقب ملك جمال مصر، :" إيه الوحش إني أكون جميل ودي حاجة كويسة ولكن المجتمع مش متقبل ده ".

وتابع يوسف علي :" شاركت في مسابقة عالمية يكون التقييم فيها لمستوى الثقافة والوعي البيئي والمجتمعي وليس الجمال فقط ".

واكمل يوسف علي :" الطبيب يهتم بالعلم حتى بعد التخرج والعلم لا ينتهي والطبيب بيذاكر طول عمره"، مضيفا:" انا مهتم بالموضة وعروض الأزياء وظهرت في عدد من عروض الأزياء ودي هواية كبيرة لي ".

ولفت يوسف علي :" أهلي ضد موضوع المشاركة في مسابقات الجمال والوعي البيئي والمجتمعي ".

