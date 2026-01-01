قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
فن وثقافة

20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول

عزاء والدة هاني رمزي
عزاء والدة هاني رمزي
تصوير عمرو سيد   -  
تصوير محمد زاهر

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنان هاني رمزي، وتقديم واجب العزاء له في كنيسة كنيسة أبي سيفين بالتجمع الأول، لوفاة والدته. 

وشهد عزاء والدة هاني رمزي، حضور النجوم: (مصطفى شعبان، داليا البحيري، محمد هنيدي، لطيفة، طارق لطفي، أحمد عز، صلاح عبد الله، طارق علام، محسن منصور، وآخرون). 

عزاء والدة هاني رمزي 

وفاة والدة الفنان هاني رمزي 

وأعلن خبر الوفاة شقيقه الأكبر المستشار أمير رمزي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته وأشقائه، وعلق قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض للسماء، في سلام، بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

ورحلت عن عالمنا مرجريت توفيق، والدة الفنان هاني رمزي، في الساعات الماضية من اليوم الاثنين، بعد معاناة ممتدة مع المرض.

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة هاني رمزي

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة والدة الفنان هاني رمزي، التي انتقلت إلى رحمة الله اليوم.

وتقدمت النقابة ومجلس إدارتها بخالص التعازي إلى الفنان هاني رمزي وأشقائه وأسرة الفقيدة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

مرض والدة هاني رمزي

وكان المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، قد أعلن في وقت سابق أن الفنان هاني رمزي حرص على حضور ندوة تكريمه ضمن فعاليات المهرجان، رغم مروره بظرف عائلي صعب بسبب مرض والدته.

وأوضح الغرباوي أن التزام هاني رمزي بالحضور يعكس احترامه الكبير لجمهوره وللمهرجان، مؤكدا أن هذا الموقف يعبر عن حرصه الدائم على الوفاء بالتزاماته وتقديره للمناسبات الفنية.

هاني رمزي والدة هاني رمزي الفنان هاني رمزي عزاء والدة هاني رمزي أعمال هاني رمزي

