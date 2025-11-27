فنانة قلبها كبير.. ليلى علوي توجه رسالة لماجدة زكي في عيد ميلادها

هنأت الفنانة ليلى علوى، الفنانة ماجدة زكى بمناسبة عيد ميلادها، التى احتفلت فيه يوم 26 نوفمبر.

ونشرت ليلى علوى عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الرسمى فى إنستجرام صورة لها برفقت ماجد زكى، وعلقت قائلة: «كل سنة وانتى طيبة يا ماجدة يا جميلة.. فنانة قلبها كبير وروحها دايمًا حلوة، ربنا يسعد أيامك».



وتعد ماجدة زكى من أبرز نجمات الدراما المصرية، وقدمت عبر مسيرتها العديد من الأعمال الناجحة التى تركت أثرًا كبيرًا لدى الجمهور بخفة ظلها التى خطفت بها القلوب.

وكانت آخر أعمال ليلى علوى هو فيلم «المستريحة»، شاركها فى بطولته الفنان بيومى فؤاد، مصطفى غريب، محمود الليثى، نور قدرى، عمرو وهبة، سامى مغاورى، محمد محمود وآخرون.