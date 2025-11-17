ليلى علوي توجة رسالة لـ أحمد سعد: ربنا يبعد عنك أي سوء

حرصت الفنانة ليلى علوي علي توجية، رساله دعم للفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لحادث سير.

وكتبت ليلى علوي عبر ستوري حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:

ألف سلامه عليك يا أحمد ،ربنا يحفظك دائماً و يبعد عنك أي سوء.

تفاصيل حادث أحمد سعد

وظهر أحمد سعد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجها رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه واطمأن على حالته الصحية.

وقال أحمد سعد: "أحب أطمن كل جمهوري الحبيب وأقولكم ألف شكر، ألف مليون شكر إنكم سألتوا عليا، عايز أقولكم الحمدلله أنا بخير، في نعمة كبيرة جدًا من ربنا، متبصوش للوحش.. بصوا للحلو، والوحش والحلو كلهم فيهم الحمد لربنا سبحانه وتعالى.

وتابع: شفت حب كبير من كل الناس والحمدلله أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار، مش أكتر من خمس أيام وهكون مع جمهوري ومع الناس، لأن أنا بعيش بحب الناس والناس بتستمتع بصوتي، إن شاء الله أكون معاكم دائمًا.. شكرًا جدًا".