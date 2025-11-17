قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن
5 أسباب تزيد البركة في البيت.. لا تغفل عن فعلها أبدا
تسارع مذهل.. بنتلي تقدم نسختها الخارقة كونتيننتال GT سوبرسبورتس | صور
الجيش الأمريكي يهاجم سفينة لتهريب المخدرات بالمحيط الهادي ومصرع 3 أشخاص
تريزيجيه: خسرت 2 نهائي أمم إفريقيا.. والمنتخب سبب رحيلي عن أستون فيلا
مدير المتحف المصري الكبير: لا يمكن تنفيذ العقوبة المالية على المخالفين
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
متبصوش للوحش.. أحمد سعد يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث

يمنى عبد الظاهر

طمأن الفنان أحمد سعد جمهوره بعد تعرضه لحادث كبير على طريق العين السخنة .

وظهر أحمد سعد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجها رسالة شكر وامتنان لكل من سأل عنه واطمأن على حالته الصحية.

وقال احمد سعد :": "أحب أطمن كل جمهوري الحبيب وأقولكم ألف شكر، ألف مليون شكر إنكم سألتوا عليا، عايز أقولكم الحمدلله أنا بخير، في نعمة كبيرة جدًا من ربنا، متبصوش للوحش.. بصوا للحلو، والوحش والحلو كلهم فيهم الحمد لربنا سبحانه وتعالى.

وتابع: شفت حب كبير من كل الناس والحمدلله أنا بخير وطلعت بأقل الأضرار، مش أكتر من خمس أيام وهكون مع جمهوري ومع الناس، لأن أنا بعيش بحب الناس والناس بتستمتع بصوتي، إن شاء الله أكون معاكم دائمًا.. شكرًا جدًا".

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
كيا تيلورايد 2027
بي واي دي
المخرج مارك أيمن
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

