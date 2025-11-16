أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله

طمأن الفنان أحمد سعد، جمهوره، بعد تعرضه لحادث سير، قائلا: "أنا الحمد لله في نعمة، وحب الناس اللي شوفته كان أكبر نعمة، وماكنتش متخيل الحب الكبير اللي شوفته، وبشكر كل اللي وقفوا جنبي وخلوني سعيد جدا، وحقيقة الناس بتبان وقت الشدة".

وقال أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “الدكاترة طمنوني وقالولي إني هستمر في المستشفى لمدة 5 أيام، وبسبب ده أجِّلت جميع الحفلات.. لأن عندي مشاكل في المشي”.

وأكد الفنان أحمد سعد،: “أنا الحمد لله كويس وفي نعمة كبيرة أوي، وعشان كدة مانبصش على الحاجة الوحشة، وأنا بحمد ربنا على النعمة اللي أنا فيها”.