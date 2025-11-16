آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

كشف وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، الفنان حلمي عبد الباقي، عن تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير خلال الأيام الماضية.

وقال حلمي عبد الباقي ، فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، إن حالة الفنان أحمد سعد تشهد تحسنا كبيرا ، وأنه لن يخضع لعملية جراحية كما تداول.

الحالة الصحية للفنان أحمد سعد

وتعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة خلال الأيام الماضية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني ، إن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف أمس بالقاهرة، وتم نقله حاليًا إلى أحد المستشفيات ويتواجد معه شقيقه عمرو سعد.

وأكدت زوجة أحمد سعد ، أن الفنان سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وحرص الدكتور سامح سعد، شقيق الفنان أحمد سعد على طمأنة جمهوره بعد تعرضه لحادث سير في طريق العين السخنة.

وكتب سامح سعد، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أشكر كل من تواصل معي أو حاول التواصل ليطمئن علي شقيقي أحمد سعد، الحادثة كانت مريعة لكن الحمد لله أحمد سيكون بخير بفضل الله وكرمه . دعواتكم.