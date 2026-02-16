بـ15 طعنة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته عقب هروبه من المحلة لدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بواسطة سلاح أبيض "سكين" لخلافات أسرية .

وقد تحركت مأمورية من ضباط مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بمديرية أمن دمياط وحددت موقع المتهم بعزبة تابعة لمركز ومدينة رأس البر، حيث تم القبض عليه.

تحرك أمني عاجل

كان المئات من الأسر والعائلات بمحافظة الغربية شيعوا في وقت سابق جثمان "فاطمة درغام" ضحية زوجها في جنازة شعبية عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الشيخ محمد بشارع جلال الدين في مشهد جنائزي مهيب ومبكي وسط مشاركة الجيران وأقارب الضحية ودفنت بمقابر أسرتها .

كان المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بسرعه فتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة سيدة علي يد زوجها الهارب وسماع أقوال شهود عيان وأفراد اسرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحقيقات النيابة العامة

كما وجهت النيابة العامة بسرعة ضبط الزوج الهارب وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث وعرض جثمان الزوجة الضحية علي الطب الشرعي.

في ذات السياق طالبت أسرة الزوجة الضحية حال تواجدهم أمام أبواب المشرحة كافة جهات التحقيق المعنية بسرعه ضبط الجاني وتقديمه للعدالة سعيا في القصاص القانوني لمقتل إبنتهم.

وأفادت الأسرة بأن الزوج المتهم كان كثير الاعتداء عليها بالضرب ولكنها رفضت الانفصال حفاظا علي مستقبل أسرتها، مضيفين: "حسبنا الله ونعم الوكيل وعاوزين حقنا القانوني ".

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وشكل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والمقدم عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث اول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته "في.ع" 28 سنة بسبب خلافات أسرية لهروبه عقب ارتكاب الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.