في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه

نظمت مصلحة الجمارك المصرية مزادًا علنيًا اليوم الخميس الموافق 1-1-2026؛ لبيع مجموعة من البضائع المتنوعة والسيارات لصالح منافذ الدخيلة وسفاجا؛ وهي أولى جلسات المزادات في عام 2026.

وقالت المصلحة في تقرير صادر عنها فإن الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وجاءت تلك التحركات تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

واستضافت فعاليات المزاد قاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم بالجيزة؛ لبيع ١٤٩ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بالجمارك .

وبلغت حصيلة البيع بقيمة 28.546 مليون جنيه لسيارات وبضائع جمارك الدخيلة وسفاجا وأسوان.

وتضمن المزاد بيع 3 لوطات سيارات بقيمة 2.123 مليون جنيه و بيع 26 لوط بضائع بقيمة 26.423 مليون جنيه.