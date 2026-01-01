قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
اقتصاد

في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه

الجمارك
الجمارك
محمد يحيي

نظمت مصلحة الجمارك المصرية مزادًا علنيًا اليوم الخميس الموافق 1-1-2026؛ لبيع مجموعة من البضائع المتنوعة والسيارات لصالح منافذ الدخيلة وسفاجا؛ وهي أولى جلسات المزادات في عام 2026.

وقالت المصلحة في تقرير صادر عنها فإن الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وجاءت تلك التحركات تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

واستضافت فعاليات المزاد قاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم  بالجيزة؛ لبيع ١٤٩ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بالجمارك .

وبلغت حصيلة البيع بقيمة 28.546 مليون جنيه لسيارات وبضائع جمارك الدخيلة وسفاجا وأسوان.

وتضمن المزاد بيع 3 لوطات سيارات بقيمة 2.123 مليون جنيه و بيع 26 لوط بضائع بقيمة 26.423 مليون جنيه.

