الجمارك: تطبيق منظومة ACI للشحنات الجوية أثبت نجاحه ويساعد في حوكمة السوق

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك ، أن تطبيق منظومة ACI للشحنات الجوية أثبت نجاحه، مشيرا إلى أن النظام يساعد في حوكمة السوق المصري وضمان نفاذ السلع الجيدة وتعميق المنافسة لصالح المواطنين والصناعة الوطنية.

وقال أحمد أموي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو أكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن منظومة ACI، تعمل على تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام يمكن أن يتم عمل استعلام شامل علن المرد والسلع المراد ادخالها