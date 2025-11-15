شقيق المطرب احمد سعد يكشف حقيقة تعرضه للشلل بسبب الحادث

قال الدكتور سامح سعد، شقيق الفنان احمد سعد، ان الحادث الذي وقع له بسبب gbs، الذي اعطى له أشارة خطأ، مما تسبب في الحادث، لافتاً أن السيارة من نوع كاديلاك مما جعلها تستحمل الصدامات المتكررة التي تعرض لها.

واضاف خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج الحكاية، أن وضع أخيه لا يستدعي التدخل الجراحي ولا يعاني من شلل ولا اي شئ، وهو في حالة من التحسن، منوها أنه بدأ في التحرك والسير على قدمه.

ورد سامح، أن أخيه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة وقدرات غير عادية، مرددا: أن مجرد تعرضه للحادث قام بالصلاة لمدة طويلة واستقبل الأمر بصدر رحب .