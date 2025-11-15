قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

آية التيجي

يُعد الباذنجان من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية الفريدة، ورغم أنه مكوّن أساسي في المطبخ المصري والعربي، فإن تأثيراته الصحية ما زالت غير معروفة للكثيرين. 

ويشير تقرير حديث، إلى أن تناول الباذنجان بانتظام قد يمنح الجسم فوائد مذهلة تمتد من تعزيز صحة القلب وحتى حماية الدماغ والكبد.

 ومن أبرز ما يحدث داخل جسمك عند تناول الباذنجان بإنتظام وإدخاله إلى نظامك اليومي، وفقا لما نشر في موقع Healthline، WebMD، Medical News Today، وتشمل ما يلي :

- تحسين صحة القلب:

غني بمضادات الأكسدة خاصة الأنثوسيانين التي تقلل الالتهابات وتحمي الأوعية الدموية، ويساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL وتحسين تدفق الدم.

ـ ضبط مستويات السكر في الدم:

يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض ما يجعله مناسبًا لمرضى السكري، ويحتوي على ألياف تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز والحفاظ على استقرار السكر.

- يدعم فقدان الوزن:

منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يزيد الشعور بالشبع، ويساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام ويدعم خطط إنقاص الوزن.

- الوقاية من السرطان:

يحتوي على مركبات نباتية مثل الناسونين والكلوروجينيك أسيد التي تحارب الجذور الحرة، وتساهم هذه المركبات في حماية الخلايا وتقليل احتمالات تطور الأورام.
- تعزيز صحة الدماغ:

مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الباذنجان تساعد في حماية الخلايا العصبية.

تعزز الذاكرة وتقلل آثار الشيخوخة الدماغية.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

الألياف تدعم حركة الأمعاء الطبيعية وتقلل مشاكل الإمساك، وتعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

- تقوية العظام:

يحتوي على المنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين K، وهي عناصر تدعم قوة العظام وتقلل خطر الهشاشة.

- تحسين صحة البشرة:

مضادات الأكسدة تحارب علامات الشيخوخة وتحافظ على رطوبة ومرونة البشرة، ويساعد في حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
- دعم صحة الكبد:

يساعد في تقليل الدهون المتراكمة على الكبد وتحسين وظائفه، ويحمي خلاياه من الإجهاد التأكسدي.

