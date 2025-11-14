أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

يواجه مرضى جرثومة المعدة (H. pylori) تحديات كبيرة بسبب التهابات المعدة والقرحة الهضمية، ويؤكد خبراء التغذية والأطباء، أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تخفيف الأعراض وتعزيز الشفاء.

الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة

وقد أظهرت توصيات من Mayo Clinic وCleveland Clinic وHarvard Health وWebMD أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يقلل الالتهاب ويساعد على استعادة صحة المعدة بسرعة أكبر، ومن أهم الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة:

ـ الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك:

الزبادي الطبيعي، الكفير، الميسو، الكيمتشي، والبروبيوتيك يدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء ويقلل من التهاب المعدة الناتج عن جرثومة H. pylori.

ـ الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة:

مثل البروكلي، السبانخ، الجزر، التفاح، التوت، والحمضيات، وتعمل مضادات الأكسدة على حماية بطانة المعدة وتقليل الالتهاب.



ـ الحبوب الكاملة:

الأرز البني، الشوفان، الكينوا، القمح الكامل، وهي سهلة الهضم وتساعد على تلطيف المعدة ومنع تهيجها.

ـ البروتينات الصحية:

الدجاج المشوي أو المسلوق، الأسماك، البيض، العدس، الفاصوليا، وتوفر البروتين الضروري لتجديد أنسجة المعدة وتعزيز الشفاء.

ـ الدهون الصحية:

زيت الزيتون البكر، الأفوكادو، المكسرات النيئة بكميات معتدلة، وتقلل الالتهاب مقارنة بالدهون المشبعة.

ـ الشاي الأخضر:

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على تثبيط نمو جرثومة المعدة.

أطعمة يجب تجنبها لمرضى جرثومة المعدة

ـ الأطعمة الحارة والمقلية.

ـ المشروبات الغازية والكافيين بكميات كبيرة.

ـ اللحوم الدهنية والمصنعة.

ـ الكحول.

وهذه الأطعمة تزيد الالتهاب وتؤخر الشفاء.