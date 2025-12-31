أبوشقة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نثمن ما تبذلونه من جهود مخلصة في قيادة الوطن

تقدم المستشار بهاء أبو شقة الفقية الدستوري والقانوني وكيل مجلس الشيوخ السابق، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أننا إذ نستقبل عامًا جديدًا، نثمن ما تبذلونه من جهود مخلصة في قيادة مسيرة الوطن، وترسيخ دعائم الدولة الحديثة، والحفاظ على أمنها القومي، وصون مقدراتها ، بما يحقق تطلعات المصريين في مستقبل أفضل.

وأضاف أبوشقة في تصريحات له اليوم، أن العام الجديد يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، أثبتت خلالها القيادة السياسية المصرية حكمة وحنكة في إدارة الملفات المختلفة، والحفاظ على ثوابت الدولة، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، بما يعكس ثقلها التاريخي ودورها المحوري في محيطها العربي والإفريقي والدولي.

وأعرب أبوشقة عن جزيل التقدير والاحترام للجهود الرئاسية المستمرة في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبناء الإنسان المصري، وترسيخ قيم العمل والانتماء، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتقدم أبوشقة بالتهنئة بالعام الجديد إلى القوات المسلحة المصريه الباسلة ووزير الدفاع والي الشرطة المصرية ووزير الداخلية وجميع الأمناء على حفظ مقدرات الوطن، ومن دفعوا وقدموا الغالي والنفيس فداء للوطن.