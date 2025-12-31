قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبوشقة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نثمن ما تبذلونه من جهود مخلصة في قيادة الوطن

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة
معتز الخصوصي

تقدم المستشار بهاء أبو شقة الفقية الدستوري والقانوني وكيل مجلس الشيوخ السابق، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أننا إذ نستقبل عامًا جديدًا، نثمن ما تبذلونه من جهود مخلصة في قيادة مسيرة الوطن، وترسيخ دعائم الدولة الحديثة، والحفاظ على أمنها القومي، وصون مقدراتها ، بما يحقق تطلعات المصريين في مستقبل أفضل.

وأضاف أبوشقة في تصريحات له اليوم، أن العام الجديد يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، أثبتت خلالها القيادة السياسية المصرية حكمة وحنكة في إدارة الملفات المختلفة، والحفاظ على ثوابت الدولة، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، بما يعكس ثقلها التاريخي ودورها المحوري في محيطها العربي والإفريقي والدولي.

وأعرب أبوشقة عن جزيل التقدير والاحترام للجهود الرئاسية المستمرة في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبناء الإنسان المصري، وترسيخ قيم العمل والانتماء، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتقدم أبوشقة بالتهنئة بالعام الجديد إلى القوات المسلحة المصريه الباسلة ووزير الدفاع والي الشرطة المصرية ووزير الداخلية وجميع الأمناء على حفظ مقدرات الوطن، ومن دفعوا وقدموا الغالي والنفيس فداء للوطن.

المستشار بهاء أبو شقة بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

تأهيل وتدريب 60 سيدة بمشغل القومي للمرأة بكفر الشيخ.. صور

محافظ الإسكندرية يترأس المجلس التنفيذي

محافظ الإسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة حصاد عام 2025

محافظة دمياط

محافظة دمياط تتسلم المعمل المتنقل لرصد تلوث الهواء في إطار جهود الحفاظ على البيئة

بالصور

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد