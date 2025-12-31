عمرو مصطفى ضيف إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة هذا الموعد

يحل الفنان عمرو مصطفى ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” من تقديم الفنانة إسعاد يونس يوم الأحد المقبل على قناة DMC.

ومن المقرر ان يتحدث عمرو مصطفى عن رحلة مرضه وعلاجه واعماله المنتظرة والتعاون مع الهضبة عمرو دياب.

وفى وقت لاحق ، كان أكد عمرو مصطفى أن أزمته الصحية كانت نقطة فاصلة في حياته، وغيرت طريقته في التفكير ونظرته للدنيا، وقال إنه بقى يسأل نفسه دايمًا: ليه أزعل؟ وليه أتعصب؟ وليه أدخل في خناقات؟ واكتشف إن الحياة أبسط من كده بكتير، وإن الموهبة اللي ربنا إدها له مش مجرد نجاح أو شهرة، لكن رسالة لازم يوصل بيها خير وحب وسلام.

وعن تصالحه مع عمرو دياب، قال إن اللي حصل بينهم كان نابع من حب كبير، موضحًا إنه بعد ما تعب اكتشف قد إيه بيحب الهضبة، وإنه بالنسبة له أخ مش مجرد فنان اشتغل معاه. وكشف إن عمرو دياب كلمه قبل ما ينشر بوست الصلح، وهزروا وضحكوا، ومع أول خطوة كل الزعل اختفى، وقال: «لما عمرو بيغني بحس إني أنا اللي بغني».

واختتم عمرو مصطفى حديثه بالكشف عن أغنية جديدة للكينج محمد منير بعنوان «دروس العمر»، من كلمات تامر حسين، مؤكدًا إنها بتحكي قصة حياته، وإنها الأقرب لقلبه، وبيعتبرها سيرة ذاتية موسيقية له.