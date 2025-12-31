سكاي نيوز عربية: مصادر بـ"الانتقالي الجنوبي" تنفي الانسحاب من مواقع في حضرموت

نفت مصادر بالمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في حضرموت، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان قيادي عسكري بارز في القوات الحكومية الجنوبية، أعلن تنفيذ مناورة عسكرية واسعة في محافظة حضرموت.

واتهم القيادي العسكري أطرافا محسوبة على تنظيم الإخوان بترويج شائعات انسحاب القوات الحكومية الجنوبية، مشيرا إلى استعدادها للتصدي لأي قوة تحاول المساس بهذه المواقع أو فرض أمر واقع بالقوة.

وحذر نائب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، من أن التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة في المحافظات الجنوبية، واتهم عناصر من تنظيم الإخوان داخل مجلس القيادة الرئاسي، بالسعي لزرع الفتنة بين دول التحالف، وذلك خلال تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن المقدم محمد النقيب، أن القوات الحكومية الجنوبية لن تنسحب من مواقعها، معتبرا أن التمركزات الحالية تترجم مكاسب ميدانية لتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب اليمن.