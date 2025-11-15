إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

شهدت كواليس تصوير مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” واقعة مفاجئة، بعد تعرض الفنانة آيتن عامر لإصابة خلال تصوير أحد المشاهد الكبرى داخل ديكور حفل زفاف.

وأفاد مصدر من فريق العمل أن فارغًا من سلاح مستخدم في المشهد تطاير بشكل مفاجئ ليصيب عين الفنانة، مما تسبب في حالة ذعر والتهاب حاد.

ورغم الألم، أصرت آيتن عامر على استكمال المشهد دون توقف، نظرًا لصعوبة إعادة تصويره لاحقًا لاعتماده على ديكور ضخم وعدد كبير من المجاميع وبحضور أغلب أبطال العمل.

وتستمر عملية التصوير استعدادًا لعرض المسلسل في موسم رمضان المقبل.

