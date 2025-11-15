قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث أحمد سعد
حادث أحمد سعد
هاني حسين

حادث سير مروع.. بهذه الكلمات وصف الدكتور سامح سعد، شقيق الفنان أحمد سعد، الحادث الذي تعرض له شقيقه المطرب أحمد سعد على طريق العين السخنة، ونقل على إثره إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

شقيق أحمد سعد: هيكون بخير 

حرص الدكتور سامح سعد، شقيق الفنان أحمد سعد على طمأنة جمهوره بعد تعرضه لحادث سير في طريق العين السخنة.

وكتب سامح سعد على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “اشكر كل من تواصل معي او حاول التواصل ليطمئن علي شقيقي احمد سعد، الحادثة كانت مريعة لكن الحمد لله احمد سيكون بخير بفضل الله وكرمه . دعواتكم”.

تفاصيل حادث المطرب أحمد سعد 

وتعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة خلال الساعات الماضية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني ، أن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف أمس بالقاهرة، وتم نقله حاليًا إلى أحد المستشفيات ويتواجد معه شقيقه عمرو سعد.


وأكدت زوجة أحمد سعد أن الفنان سيغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

عمرو سعد: حالة أحمد مستقرة 

وحرص الفنان عمرو سعد على طمأنة الجمهور عبر منشور له على “فيسبوك”، موضحا أن حالة شقيقه مستقرة ويخضع للمتابعة الطبية.

وكتب: “أعتذر عن عدم القدرة على التواصل حاليا، وشكرا للاهتمام الكبير، وأحمد سعد إن شاء الله بخير بعد تعرضه لحادث صعب، قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم لنا”.

تحرك عاجل من نقابة الموسيقيين

وأكد مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أنه على  تواصل مستمر مع شقيقه الفنان عمرو سعد للاطمئنان على وضعه الصحي .

وأضاف أنه يجري الآن فحوصات طبية على منطقة الظهر والفقرات التي نتجت بعد فتح كافة الإيرباج بالسيارة فور وقوع الحادث.

وأعرب مصطفى كامل عن تمنياته للفنان أحمد سعد بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى جمهوره ومحبيه .

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورا تظهر حجم الأضرار البالغة التي لحقت بسيارته، حيث بدت الوسائد الهوائية وقد انفجرت بالكامل، وهو ما يشير، بحسب خبراء السيارات، إلى قوة الصدمة التي تعرضت لها المركبة لحظة وقوع الحادث.

وكان الفنان أحمد سعد يقود السيارة بصورة طبيعية ودون سرعة زائدة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وذلك برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد.

وتتابع نقابة المهن الموسيقية تطورات الموقف الصحي للفنان، إذ أكد النقيب مصطفى كامل أنه على تواصل مباشر مع عمرو سعد لمعرفة آخر المستجدات.

