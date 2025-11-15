حادثان خلال 3 شهور| قصة “فرح وحفل” وراء حادث الفنان أحمد سعد.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير قوي أثناء توجهه لإحياء حفل غنائي في العين السخنة، وذلك عقب مشاركته في حفل ابنة مخرج شهير.

تفاصيل حادث الفنان أحمد سعد

وتم نقل أحمد سعد إلى المستشفى بشكل عاجل، وبحسب مصادر مقربة من الفنان فإنه تم نقله إلى المستشفى فور وقوع الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تسببت قوة الاصطدام في إصابته رغم عدم قيادته للسيارة بسرعة وقت الحادث.

كما تم إلغاء الحفل الذي كان مقرّرًا أن يحييه في نفس اليوم نظرًا لظروفه الصحية، بينما تستمر المتابعة الطبية لحالته وسط تطمينات من أسرته ومحبيه بأن وضعه مستقر ويتحسن تدريجيًا.

وحول تفاصيل حادث أحمد سعد على طريق العين السخنة، فأن المصادر تشير إلى أن الفنان تعرض لحادث سير مروع بعدما اكتشف نجله فجأة إن السيارة بدون فرامل، وأدى الحادث لاصطدامهما بسيارة أخرى كما انحرفت السيارة ودارت 4 مرات قبل أن تتوقف ويتم فتح الإيرباج، وتم نقل أحمد سعد فورًا للمستشفى وبحسب الكشف الأولي أصيب بكدمة شديدة في الظهر منعته عن الحركة حاليًا.

رسالة طمأنة من عمرو سعد ومصطفى كامل

وحاول الفنان عمرو سعد شقيق الفنان أحمد سعد، طمأنة الجمهور على حالة شقيقه من خلال رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيها: "عذرا لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليا، شكرا للاهتمام الكبير، أحمد سعد إن شاء الله هيكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب، قدر الله وما شاء فعل دعواتكم لينا".

بينما قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إنه يتابع الحالة الصحية للفنان بنفسه، مشيرًا إلى أن الإصابة تتركز في منطقة الظهر بعدما فُتحت وسائد الأمان بالسيارة بالكامل لحظة التصادم.

كما وجّه نقيب الموسيقيين رسالة طمأنة إلى الجمهور بأن سعد يتلقى الرعاية اللازمة وأن الفريق الطبي يجري فحوصات دقيقة للتأكد من سلامة فقراته.

مشاركة سعد في حفل ابنة عمرو عرفة

جاء حادث الفنان أحمد بعد مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المخرج عمرو عرفة، الذي حضره عدد من الفنانين منهم محمد إمام، وقدم "سعد" خلال الحفل باقة من أغانيه الذى تراقص عليها الحضور منها "مكسرات".

وقد حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف ابنة المخرج الكبير عمرو عرفة الذي أقيم مساء أمس الجمعة بمنطقة الأهرامات، وكان من بين الفنانين الذين حضروا محمد عادل إمام وشقيقه المخرج رامي إمام وعمرو سعد وليلى علوي وأحمد سعد وشريف منير.

وكان من المقرر أن يتوجه أحمد سعد عقب حفل زفاف ابنة عمرو عرفة، إلى حفل في العين السخنة كان مقرّرًا أن يحييه في نفس اليوم، حيث تعرض للحادث أثناء توجهه إلى هناك مما اضطر الجهة المنظمة إلى إلغاء الحفل نظرًا لظروفه الصحية.

حادثان خلال شهرين للفنان أحمد سعد

وجاء حادث الفنان أحمد سعد بعد شهرين أو ثلاثة من تعرضه لحادث سير مفاجئ، أثناء قيادته سيارته الجديدة بصحبة أولاده، وذلك بعد وقت قصير من تسلمها من المعرض.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، إن الحادث وقع بعد دقائق من شراء السيارة، موضحًا: «كنت بفرّح أولادي وبجرب العربية.. خرجت من المعرض لقيت عربية نقل دخلت عليا وطيرتني».

وأضاف: «العربية كانت لسه من غير نمر ولا تأمين.. وحاسس إن دي رسالة أو اختبار من ربنا بعد ما رجعت من الحج»، وتابع سعد: «العين جت قبل ما أشتري العربية».

كان الفنان قد نشر صورة للسيارة بعد الحادث عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: «لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت رايح أركب النمر وحصل الحادث، الحمد لله إحنا بخير».

ورغم قوة الحادث، أكد سعد أن الإصابات كانت بسيطة وأنه وأسرته بخير، موجهًا الشكر لجمهوره وكل من اطمأن عليه.