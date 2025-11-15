من يستحق منحة العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة؟| التفاصيل الكاملة

يبحث أصحاب العمالة اليومية والمهن غير المنتظمة عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وطريقة الحصول عليها، وخاصة بعد زيادتها خلال العالم الجارى مرتين لتصل لـ 1500 جنيه للفرد بعدما كانت تبلغ 500 جنيها دعما للفئات الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتى هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية فى إطار جهودها لحماية محدودى الدخل وتوفير مظلة اجتماعية للعمالة التى لا تمتلك تأمينا أو دخلا ثابتا.

وتعد منحة العمالة غير المنتظمة من أهم المبادرات الحكومية التى تهدف إلى دعم فئات مثل العمالة اليومية والموسمية والعاملين فى مجالات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وفيما يلى نستعرض موعد صرف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، إضافة لشروط الحصول عليها، وخطوات المتقديمن والتي جاءت كالتالي:

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

فتحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية فى مناسبات:

عيد الميلاد المجيد

عيد الفطر

شهر رمضان المبارك

المولد النبوي

عيد العمال

المولد النبوى الشريف

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التى يمكن تسجيلها فى مديريات العمل، وهي:

الحرفيون

عمال البناء

المزارعون

عمال الصيد

الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلا ثابتا.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وفي هذ الإطار، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 للمرة الثانية فى عام 2025 لتصل لـ 1500 جنيه، وذلك فى إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة فى قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة فى وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

وجاءت شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، كالتالي:

يجب على المتقدم أن يكون مصرى الجنسية.

يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التى يعمل بها مدونة فى بطاقة الرقم القومي.

أن يكون اسم المتقدم مسجلا فى مديرية القوى العاملة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 60 عاما.

يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلا فى مديرية القوى العاملة.

أما عن طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، فيتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التى تقوم بها الوزارة ومديرياتها فى مواقع العمل، وفق شروط وضوابط.