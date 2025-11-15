قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الأرجنتين: إصابة 22 شخصا جراء انفجار بمنطقة صناعية في بوينس آيرس
التضامن: صرف تكافل وكرامة عن نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من يستحق منحة العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة؟| التفاصيل الكاملة

من يستحق منحة العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة؟ التفاصيل الكاملة
من يستحق منحة العمالة غير المنتظمة بعد الزيادة؟ التفاصيل الكاملة
ياسمين القصاص

يبحث أصحاب العمالة اليومية والمهن غير المنتظمة عن مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 وطريقة الحصول عليها، وخاصة بعد زيادتها خلال العالم الجارى مرتين لتصل لـ 1500 جنيه للفرد بعدما كانت تبلغ 500 جنيها دعما للفئات الأكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتى هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية فى إطار جهودها لحماية محدودى الدخل وتوفير مظلة اجتماعية للعمالة التى لا تمتلك تأمينا أو دخلا ثابتا.

وتعد منحة العمالة غير المنتظمة من أهم المبادرات الحكومية التى تهدف إلى دعم فئات مثل العمالة اليومية والموسمية والعاملين فى مجالات البناء والزراعة والصيد والمهن الحرة، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وفيما يلى نستعرض موعد صرف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025، إضافة لشروط الحصول عليها، وخطوات المتقديمن والتي جاءت كالتالي: 

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

فتحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية فى مناسبات:

  • عيد الميلاد المجيد
  • عيد الفطر
  • شهر رمضان المبارك
  • المولد النبوي
  • عيد العمال
  • المولد النبوى الشريف

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التى يمكن تسجيلها فى مديريات العمل، وهي:

  • الحرفيون
  • عمال البناء
  • المزارعون
  • عمال الصيد
  • الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلا ثابتا.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وفي هذ الإطار، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة 2025 للمرة الثانية فى عام 2025 لتصل لـ 1500 جنيه، وذلك فى إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة فى قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة فى وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة فى قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة فى وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

وجاءت شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، كالتالي: 

  • يجب على المتقدم أن يكون مصرى الجنسية.
  • يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.
  • يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التى يعمل بها مدونة فى بطاقة الرقم القومي.
  • أن يكون اسم المتقدم مسجلا فى مديرية القوى العاملة.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 60 عاما.
  • يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلا فى مديرية القوى العاملة.

أما عن طريقة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، فيتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التى تقوم بها الوزارة ومديرياتها فى مواقع العمل، وفق شروط وضوابط.

