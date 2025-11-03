قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اجتماع اللجنة الاستشارية للعمل بالإسماعيلية لبحث حماية العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، عقدت اللجنة الاستشارية للعمل اجتماعها الشهري برئاسة الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل، وبحضور ممثلي الجهات الشريكة وأعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع، أوضاع العمالة غير المنتظمة، حيث شهد حوارًا مثمرًا بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي حول آليات التعاون لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالعمالة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية العمل، تمهيدًا لشمولها ضمن منظومة التأمين والرعاية الاجتماعية التي توفرها الدولة.

وأوضح الدكتور أيمن شعبان، أن توجيهات الدولة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ تهدف إلى توحيد الجهود المؤسسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات بين الجهات المعنية لضمان دمج هذه الفئات ضمن منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مديرية العمل لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، لضمان وصول مظلة الرعاية إلى جميع العمال بالمحافظة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

