القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية
تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها
أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير أهم حدث بالقرن الـ 21
أخبار البلد

كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة

محمد غالي

يعد التأمين على العمالة غير المنتظمة من أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار خطتها الشاملة لحماية الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ أدرج قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذه الفئة ضمن المستفيدين من مظلة التأمين الاجتماعي، بما يضمن لهم حقوقا أساسية مثل المعاشات والرعاية الصحية والتعويضات في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن القانون يمنح العاملين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة الحق في التأمين على أنفسهم رسميا، شريطة استيفاء بعض المستندات الأساسية وتقديمها إلى مكتب التأمينات التابع لمحل نشاطهم المهني.

وتشمل هذه المستندات نموذج رقم  1  الخاص بالاشتراك التأميني، وصورة من شهادة الميلاد المميكنة، وبطاقة الرقم القومي السارية، وبيان بتدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية، وطلب اشتراك مؤمن عليه للعاملين في القطاع الخاص أو المهن الحرة، إلى جانب تقرير اللياقة الطبية، وبيان بمدد الاشتراك السابقة في حال وجودها، وشهادة الملكية أو الحيازة الزراعية إذا كان النشاط زراعيا.

وأوضح القانون أن فئات العمالة غير المنتظمة تشمل مجموعة واسعة من المهن مثل محفظي القرآن الكريم والمقرئين غير المثبتين، وخدم المنازل، وعمال التراحيل، والعاملين المؤقتين في الزراعة، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم مثل الباعة الجائلين ومنادي السيارات وماسحي الأحذية، إضافة إلى ملاك الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان واحد، وملاك العقارات الذين يقل نصيبهم من الدخل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والعاملين في مشروعات تربية الماشية والدواجن بنظام اليومية أو العمل الحر.

ويمثل التأمين على هذه الفئات خطوة محورية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، إذ يتيح للعاملين فرص الحصول على معاش شهري بعد بلوغ سن التقاعد، وتأمين صحي شامل، وتعويضات عن إصابات العمل، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة للفئات الهشة التي كانت تفتقر إلى أي مظلة تأمينية على مدار سنوات طويلة.

كما يعكس هذا التوجه التزام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن إجراءات التأمين على العمالة غير المنتظمة أصبحت أكثر بساطة وسرعة، حيث يمكن التقديم من خلال مكاتب التأمين المنتشرة في جميع المحافظات، مع إمكانية متابعة الموقف التأميني إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة. 
كما تتكفل الدولة بتحمل جزء من الاشتراكات التأمينية لبعض الفئات غير القادرة، في إطار مبادرات الحماية الاجتماعية التي تستهدف تعزيز الأمان المالي للمواطنين محدودي الدخل.

ودعت الهيئة جميع العاملين في المهن الحرة والموسمية إلى الإسراع في التسجيل ضمن المنظومة التأمينية، مشددة على ضرورة تقديم المستندات كاملة وصحيحة لتجنب تأجيل أو رفض الطلبات، مع أهمية تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا التأمينية.

ويأتي هذا التوجه انسجاما مع جهود الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 التي تركز على بناء مجتمع عادل يضمن الحقوق لجميع أفراده، إذ أصبح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بمثابة نقلة نوعية في تاريخ الحماية الاجتماعية بمصر، وأداة رئيسية لضمان حياة كريمة لكل مواطن، بغض النظر عن طبيعة عمله أو مستوى دخله.

