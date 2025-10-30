الأوقاف تعلن موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور من الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال

حرصًا من وزارة الأوقاف على إتاحة الفرص للمتقدمين لشغل وظائف بمساجد النذور، تعلن الوزارة عن موعد وشروط المقابلات للمتقدمين من مختلف الفئات الوظيفية، وذلك وفقًا لما يلي:

أولًا: الشروط:

1. أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه شروط المسابقة.

2. أن يكون اسمه مدرجًا بالكشوف المعلنة على موقع الوزارة الرسمي.

3. إحضار بيان حالة حديث ومعتمد من المديرية التابع لها، وبطاقة الرقم القومي.

4. اجتياز الاختبارات المقررة أثناء المقابلة الشخصية.

ثانيًا: الموعد والمكان:

1- الأئمة ومقيمو الشعائر:

تُعقد المقابلات بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وفق الجدول التالي:

• الأحد والاثنين (9 و10 نوفمبر 2025م): أوقاف القاهرة.

• الأربعاء (12 نوفمبر 2025م): أوقاف الإسكندرية، الغربية، مطروح.

• الخميس (13 نوفمبر 2025م): أوقاف كفر الشيخ، البحيرة، القليوبية.

• الأحد (16 نوفمبر 2025م): أوقاف الشرقية، الدقهلية، البحر الأحمر.

• الاثنين (17 نوفمبر 2025م): أوقاف المنوفية، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الإسماعيلية، دمياط.

•الثلاثاء (18 نوفمبر 2025م): أوقاف قنا، الأقصر، أسوان، الديوان العام.

• الأربعاء (19 نوفمبر 2025م): أوقاف سوهاج، المنيا، أسيوط، بني سويف.

• الخميس (20 نوفمبر 2025م): أوقاف الجيزة، ومقيمو الشعائر من جميع المديريات.

2- كتّاب النذور، وأمناء المكتبات، والعمال، والحرفيون:

تُجرى المقابلات بمقر المديريات الإقليمية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على النحو الآتي:

•من الأحد 9 نوفمبر حتى الخميس 13 نوفمبر 2025م: أوقاف القاهرة.

• باقي المديريات الإقليمية: الأحد والاثنين (9 و10 نوفمبر 2025م).

وتُعقد لجان المقابلات برئاسة مدير المديرية، وعضوية أحد القيادات الدعوية، ومديري الشئون القانونية، والشئون المالية، والموارد البشرية، إلى جانب عضو من ديوان عام الوزارة لضمان الشفافية والدقة في التقييم.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي وزارة الأوقاف المستمر لاختيار الأكفأ والأجدر بالعمل في خدمة بيوت الله، وبما يحقق رسالة المسجد في بناء الوعي الديني والوطني الرشيد.