العاملين بالصحافة: المتحف المصري الكبير سيكون حارسا لذاكرة تاريخ الوطن

بعثت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي، وأعضاء مجلس النقابة، وجموع المشاركين في ختام الدورة التدريبية والتوعوية التي عقدتها النقابة بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان "اعرف قواعد عملك"، رسالة بأسمى آيات التقدير وخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس النقابة العامة عبر رسالته، أن مصر تشهد غدا إطلالة جديدة للحضارة المصرية ذات العبق التاريخي والتي ترجع لنيف من السنوات حيث يرفع رمز مصر الخالد الرئيس عبد الفتاح السيسي الستار عن افتتاح المتحف المصرى الكبير ليكون “بوابة السياحة الجديدة” وحارسا لذاكرة تاريخ الوطن ومجد آثارها.

وقال مجدي البدوي إن الكشف عن المولود الحضاري العملاق يشكّل منارة ثقافية عالمية وجسرًا للحضارات، يعكس عمق التجربة الإنسانية على أرض مصر عبر آلاف السنين، ويجسد رؤية الرئيس الحكيمة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المعرفة والهوية والإبداع.

وأكدت الرسالة في ثناياها أن المتحف الذي شيده المصريون بدعم غير مسبوق قدّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتزامن افتتاحه واكتشاف مقبرة " توت عنخ امون ' الذى عاد للظهور فى الرابع من ذات الشهر الجارى يؤكد المعانقة الروحية لحضارات مصر على ارض المحروسة والرؤية الثاقبة والإرادة السياسية الواعية التي أولت التراث والحضارة المصرية اهتمامًا خاصًا باعتبارهما ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يعد وجهة ثقافية وحضارية عالمية تحمل إلى العالم رسالة سلام وتنوير من أرض مصر، سيكون له مردود اقتصادي واستثماري كبير بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية ويؤكد قدرتها على تقديم حضارتها الخالدة في أبهى صورها.

واكد البدوي من خلال رسالته انه رغم خِضم التحديات المحلية والدولية وحجم الازمات العالمية تثبت يوما بعد يوم فخامه الرئيس قدرتك على المثابرة والانتصار للوطن الذى صار بهذا الحدث العالمى ويشهده قادة ورؤساء العالم لحظة ميلاد لهرم رابع الا وهو المتحف المصرى الكبير الذى نفخر به ونعده من عجائب الدنيا التى تقدمها مصر للعالم اجمع.

وأعرب عن تقدير التنظيم النقابى للرئيس السيسي ومواقفه الثابتة تجاه الوطن وعماله الذين لم يتوانوا فى تنفيذ توجيهاته بالاستمرار فى مواصلة تعظيم القيم المضافة لحضارتهم.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، في ختام فعاليات الدورة التدريبية التي جاءت ضمن خطة النقابة لنشر الوعي بثقافة العمل والقوانين المنظمة لعلاقات العمل، أن المشاركين يؤكدون دعمهم الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في المشروع الذى أعلن عنه منذ عدة ايام وهواعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة ودراسة متأنية.