تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
أخبار البلد

العاملين بالصحافة: المتحف المصري الكبير سيكون حارسا لذاكرة تاريخ الوطن

تمثال رمسيس داخل المتحف المصري الكبير
تمثال رمسيس داخل المتحف المصري الكبير
الديب أبوعلي

بعثت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي، وأعضاء مجلس النقابة، وجموع المشاركين في ختام الدورة التدريبية والتوعوية التي عقدتها النقابة بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان "اعرف قواعد عملك"، رسالة بأسمى آيات التقدير وخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.

وأكد رئيس النقابة العامة عبر رسالته، أن مصر تشهد غدا إطلالة جديدة للحضارة المصرية ذات العبق التاريخي والتي ترجع لنيف من السنوات حيث يرفع رمز مصر الخالد الرئيس عبد الفتاح السيسي الستار عن افتتاح المتحف المصرى الكبير ليكون “بوابة السياحة الجديدة” وحارسا لذاكرة تاريخ الوطن ومجد آثارها.

وقال مجدي البدوي إن الكشف عن المولود الحضاري العملاق يشكّل منارة ثقافية عالمية وجسرًا للحضارات، يعكس عمق التجربة الإنسانية على أرض مصر عبر آلاف السنين، ويجسد رؤية الرئيس الحكيمة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المعرفة والهوية والإبداع.

وأكدت الرسالة في ثناياها أن المتحف الذي شيده المصريون بدعم غير مسبوق قدّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتزامن افتتاحه واكتشاف مقبرة " توت عنخ امون '  الذى عاد للظهور فى الرابع من ذات الشهر الجارى يؤكد المعانقة الروحية لحضارات مصر على ارض المحروسة والرؤية الثاقبة والإرادة السياسية الواعية التي أولت التراث والحضارة المصرية اهتمامًا خاصًا باعتبارهما ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير يعد وجهة ثقافية وحضارية عالمية تحمل إلى العالم رسالة سلام وتنوير من أرض مصر، سيكون له مردود اقتصادي واستثماري كبير بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية ويؤكد قدرتها على تقديم حضارتها الخالدة في أبهى صورها.

واكد البدوي من خلال رسالته  انه رغم خِضم التحديات المحلية والدولية وحجم الازمات العالمية تثبت يوما بعد يوم فخامه الرئيس قدرتك على المثابرة والانتصار للوطن الذى صار  بهذا الحدث العالمى ويشهده قادة ورؤساء العالم لحظة ميلاد لهرم رابع الا وهو المتحف المصرى الكبير الذى نفخر به ونعده من عجائب الدنيا التى تقدمها مصر للعالم اجمع.

وأعرب عن تقدير التنظيم النقابى للرئيس السيسي ومواقفه الثابتة تجاه الوطن وعماله الذين لم يتوانوا فى تنفيذ توجيهاته بالاستمرار فى مواصلة تعظيم القيم المضافة لحضارتهم.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، في ختام فعاليات الدورة التدريبية التي جاءت ضمن خطة النقابة لنشر الوعي بثقافة العمل والقوانين المنظمة لعلاقات العمل، أن المشاركين يؤكدون دعمهم الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في المشروع الذى أعلن عنه منذ عدة ايام وهواعادة بناء مؤسسات  الدولة  على أسس صحيحة ودراسة متأنية.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس السيسي توت عنخ أمون العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدي البدوي

