مجدي البدوي: حزمة اجتماعية مالية جديدة للعاملين بالدولة.. قريبا

أعلن مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام عن توقعات بصدور حزمة اجتماعية مالية جديدة للعاملين بالدولة خلال الفترة المقبلة.

ودعا نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام جموع الطبقة العاملة بالمشاركة الإيجابية في كل فعاليات الدولة طالما دعت الحاجة إلى ذلك، ومنها الاستحقاق الدستورى الأهم في المرحلة المقبلة وهي انتخابات مجلس النواب وأيضا انتخابات التنظيم النقابي القادمة.

جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة العاملين بقطاعات الصحافة والطباعة والإعلام والتي جاءت تحت شعار: "اعرف قواعد عملك" بمشاركة واسعة من أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحافة والطباعة والإعلام ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية.

وتابع البدوي أن المشاركة البُناءة فى اختيار القيادات بالنواب والتنظيم العمالى وفى غير ذلك يأتى تزامنا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعادة بناء مؤسسات الدولة ويساهم مباشرة فى إثراء عمليات الانتاج ويقدم مردودا إيجابيا في ناتج الاقتصاد القومي.

وحيا اللجنة النقابية للعاملين بجربدة الوفد برئاسة د. محمد عادل على مواقفها الثابتة نحو تنفيذ مطالب العاملين وفق القوانين واللوائح المنظمة لدولاب العمل مما ساهم في تحقيق معادلة الخطى الثابتة نحو إعلاء قيم الاستقرار الوظيفي.