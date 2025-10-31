عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة

قال هشام فاروق المهيري رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والإجتماعية، إن عبقرية أعمال المتحف المصري الكبير تّجسد قوى تلاحم وتكاتف الشعب المصري قيادة وشعبا وحكومة في الاستنفار لنقل حضارة مصر القديمة التي يمثلها أحمس وتوت عنخ أمون بشكل عصري حديث للعالم أجمع.

وأشار إلى أن الحدث العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصرى الكبير، الذي تتجه إليه أنظار العالم خلال ساعات وسيشارك به عدد من قادة وملوك الدول وكبار الشخصيات العالمية يضم في ثناياه محتوى تاريخي وصناعة وفكر مصري بنسبة 100%.

وتابع رئيس عمال السياحة العرب، أن مهارة المهندس والصانع المصري تروي قصة عشق وحياة تناقلتها الأجيال المتعاقبة حتى يراها العالم في أبهى صورها بالمتحف الكبير.

ووجه المهيري التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وإرادته وإدارته نحو إعمار ملف السياحة والأثار بشكل معاصر ليتعامد مع الفكر الّبناء للجمهورية الجديدة.

وبعث رئيس عمال السياحة العرب للمصريين برسالة قال فيها: "أهنئكم بقائدكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى نجح بإقتدار في استعادة مصر لمكانتها الدولية في كل المجالات بما فيها السياحية".

وأكد أن مصر البلد الوحيدة عالميا التي تردد عليها ملوك وقادة دول العالم مرتين حلال أسبوعين، مشيرا إلى أن المرة الأولى كانت غبر توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، والذي أنهى عامين من الحرب في قطاع غزة، والمرة الثانية هي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أيقونة السياحة في الجمهورية الجديدة.