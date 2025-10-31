قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟
لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي
شهيد وجريح.. حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين اللبنانية
روسيا تتهم كييف بمواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة

تمثال رمسيس داخل المتحف المصري الكبير
تمثال رمسيس داخل المتحف المصري الكبير
الديب أبوعلي

قال هشام فاروق المهيري رئيس المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والإجتماعية، إن عبقرية أعمال المتحف المصري الكبير تّجسد قوى تلاحم وتكاتف الشعب المصري قيادة وشعبا وحكومة في الاستنفار لنقل حضارة مصر القديمة التي يمثلها أحمس وتوت عنخ أمون بشكل عصري حديث للعالم أجمع.

وأشار إلى أن الحدث العالمي المتمثل في افتتاح المتحف المصرى الكبير، الذي تتجه إليه أنظار العالم خلال ساعات وسيشارك به عدد من قادة وملوك الدول وكبار الشخصيات العالمية يضم في ثناياه محتوى تاريخي وصناعة وفكر مصري بنسبة 100%.

وتابع رئيس عمال السياحة العرب، أن مهارة المهندس والصانع المصري تروي قصة عشق وحياة تناقلتها الأجيال المتعاقبة حتى يراها العالم في أبهى صورها بالمتحف الكبير.

ووجه المهيري التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي وإرادته وإدارته نحو إعمار ملف السياحة والأثار بشكل معاصر ليتعامد مع الفكر الّبناء للجمهورية الجديدة.

وبعث رئيس عمال السياحة العرب للمصريين برسالة قال فيها: "أهنئكم بقائدكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى نجح بإقتدار في استعادة مصر لمكانتها الدولية في كل المجالات بما فيها السياحية".

وأكد أن مصر البلد الوحيدة عالميا التي تردد عليها ملوك وقادة دول العالم مرتين حلال أسبوعين، مشيرا إلى أن المرة الأولى كانت غبر توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، والذي أنهى عامين من الحرب في قطاع غزة، والمرة الثانية هي حفل افتتاح المتحف المصري الكبير أيقونة السياحة في الجمهورية الجديدة.

المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس السيسي عمال البلديات والسياحة العرب هشام فاروق المهيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أرني سلوت

مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

ترشيحاتنا

لبنان

انطلاق الدورة الـ21 لملتقى الإعلام العربي في بيروت

صورة أرشيفية

مع دخول الشتاء.. الأطباء يحذرون من تفاقم أعراض الصدفية

الأرصاد الجوية

فرص لسقوط الأمطار بعد 72 ساعة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

بالصور

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد