بسمة وهبة: المتحف الكبير يعزز مكانة مصر السياحية ويزيد من قيمة عملتها الوطنية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الشعب المصري بطبيعته لا يحب الانتظار ويبحث دائمًا عن النتائج السريعة، مشيرة إلى أنها كانت تشارك المواطنين نفس التساؤلات عندما بدأ العمل في مشروع المتحف المصري الكبير، لكنها اليوم ترى الإجابة الواضحة في هذا الحدث العالمي.

رؤية القيادة المصرية

وأوضحت أن كثيرين تساءلوا آنذاك: "هل هذا وقت بناء متحف؟ وهل السياحة هي الأولوية؟" لكن الأيام أثبتت أن المشروع كان خطوة مدروسة بعناية تعكس رؤية القيادة المصرية للمستقبل.

عبقرية الإدارة المصرية

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ افتتاح المتحف المصري الكبير جعل العالم بأسره يتحدث عن مصر وحضارتها القديمة، مشيرة إلى أن هذا الحدث التاريخي يعكس عبقرية الإدارة المصرية في تحويل التراث إلى قوة ناعمة مؤثرة.

جسر يصل بين الماضي والحاضر

وقالت إن المتحف أصبح رمزًا لجسر يصل بين الماضي العريق والحاضر الحديث، ويقدم لمصر فرصة جديدة للريادة الثقافية والسياحية عالميًا.

وأكدت أن المشروع لم يكن مجرد بناء أو عرض للآثار، بل رسالة سياسية واقتصادية قوية تقول إن “مصر بلد كبير وقوي”، يستطيع أن يقيم شراكات وتبادلات ثقافية وتجارية مع العالم أجمع.

وأردفت، أن الافتتاح المرتقب للمتحف سيسهم في زيادة حركة السياحة، ما يؤدي إلى تعزيز العملة الوطنية وتحسين الاقتصاد المصري، مشددة على أن كل ما يحدث اليوم هو ثمرة لصبر الشعب وثقة القيادة في رؤيتها البعيدة.