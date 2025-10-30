«ضميري مسمحليش».. عامل مزلقان مغاغة يخاطر بحياته لإنقاذ سيدة من الموت

روى فارس محمد، عامل مزلقان مغاغة بمحافظة المنيا، تفاصيل اللحظات العصيبة التي كادت أن تنتهي بكارثة، بعدما أنقذ سيدة من موت محقق تحت عجلات القطار رقم 983 المتجه من أسوان إلى القاهرة.

وقال فارس في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “كنت أراقب المزلقان أثناء إغلاقه، وفجأة لاحظت سيدة تعبر وهي منشغلة بهاتفها المحمول، غير منتبهة لتحذيراتنا ولا لأجراس التنبيه التي كانت تعمل بالفعل.”

وتابع: “صرخت أكثر من مرة محذرًا إياها، لكن دون جدوى، فاضطررت للجري بسرعة شديدة نحوها قبل لحظات من مرور القطار، وتمكنت من سحبها بعيدًا عن السكة الحديد في اللحظة الأخيرة.”

وأكد عامل المزلقان أن الموقف كان فارقًا بين الحياة والموت، موضحًا أنه لم يتردد لحظة واحدة في المخاطرة بنفسه لإنقاذها، قائلاً: “ضميري ما كانش هيسمحلي أشوف حد بيموت قدامي وأنا ساكت، خصوصًا إنها ست ومش منتبهة، فكان لازم أتحرك فورًا.”

وأشاد الإعلامي محمد موسى خلال استضافته بالبطل قائلاً: "كل التحية والتقدير ليك يا عم فارس، اللي قدم درسًا في الشهامة والواجب الإنساني، وموقفك يستحق التكريم أمام كل المصريين."