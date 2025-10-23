إغلاق مزلقان عزمي ببني سويف لمدة 3 أيام لأعمال تجديد السكة

أعلنت سكة حديد بني سويف عن غلق مزلقان عزمي بمدينة بني سويف لمدة 3 أيام اعتبارًا من صباح غد الجمعة 24 أكتوبر 2025، وذلك لتنفيذ أعمال تجديد سكة الطحن ضمن خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير وصيانة البنية الأساسية للشبكة.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس مدينة بني سويف بالتنسيق التام مع مسؤولي السكك الحديدية والمرور، لضمان انسياب حركة المركبات وتسهيل مرور المواطنين خلال فترة الإغلاق، مع اتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة وتكثيف المتابعة اليومية للأعمال.

وأوضحت سكة حديد بني سويف أنه تم إخطار الجهات المختصة ومجلس المدينة لاتخاذ ما يلزم من تدابير مرورية بديلة، وتوعية المواطنين بمواعيد الإغلاق والتحويلات المؤقتة، حيث يوجد مزلقانات بديلة وهي : مزلقان المصنع ومزلقان الغمرواي.

وأكد مهندس منطقة بني سويف للسكك الحديدية أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة خطوط السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة، داعيًا المواطنين إلى التعاون والالتزام بتعليمات المرور خلال فترة الإغلاق لضمان إنجاز الأعمال بأمان وفي الوقت المحدد.