انطلاق البرنامج التدريبي حول بنك المعرفة المصري بجامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية الآداب بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات البرنامج التدريبي حول الاستفادة من مصادر المعلومات ببنك المعرفة المصري وذلك تحت إشراف الدكتورة عزة جوهري عميد الكلية، و الدكتور محمد قايد عميد كلية الحاسبات ومدير المشروعات الرقمية ، يأتي البرنامج في إطار التوجه الوطني نحو تعزيز منظومة البحث العلمي في الجامعات المصرية، وبمشاركة أكثر من 300 مستفيد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وبحضور ممثلين عن بنك المعرفة المصري وممثلي قواعد البيانات بوحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف ، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الباحثين من أدوات البحث العلمي الحديثة، وتعزيز وعيهم بأهمية التحقق من مصادر النشر الأكاديمي، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج العلمي، ويعزز من مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، لافتاً إلى أن محاور البرنامج تضمنت التعريف بخدمات وحدة المكتبات الرقمية ودورها في دعم البحث العلمي، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التي تسعى إلى بناء مجتمع بحثي قوي ومستنير، قادر على مواكبة التطورات العالمية في مجال النشر العلمي والوصول إلى المعرفة.

وأضافت الدكتورة عزة فاروق جوهري أن البرنامج استعراض خدمات اتحاد المكتبات الجامعية المصرية وآليات الوصول إلى الموارد المتاحة، و تحليل المؤشرات الجديدة في قواعد الترقيات للدورة الخامسة عشرة، فضلاُ عن مناقشة آليات التحقق من المجلات العلمية وتجنب النشر في المجلات المزيفة أو غير الأخلاقية

وأشار الدكتور محمد قايد الي أن بنك المعرفة المصري يعد أحد أهم المبادرات الوطنية لدعم التعليم والبحث العلمي، حيث يوفر منصة رقمية شاملة تتيح الوصول المجاني إلى آلاف المصادر العلمية والكتب والمجلات الأكاديمية العالمية بحيث يتمكن الباحثون وأعضاء هيئة التدريس من تعزيز قدراتهم البحثية.