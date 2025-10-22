قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب مشاجرة.. عزل أستاذ جامعي من وظيفته بجامعة بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أصدرت جامعة بني سويف قرارًا بعزل أستاذ جامعي من وظيفته بعد تورطه في مشاجرة عنيفة مع أحد زملائه داخل قسم الفيزياء بكلية العلوم، تطورت إلى اشتباك بالأيدي وتمزيق ملابس وتبادل اتهامات على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

البداية تعود إلى مطلع فبراير الماضي، حينما اندلعت مشادة كلامية حادة بين الدكتور م ف ع، الأستاذ بقسم الفيزياء، وزميله الدكتور م أ أبو ا، داخل مكتب رئيس القسم، بسبب نزاع مالي نشأ بينهما وتحول إلى تراشق بالألفاظ، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي أمام زملائهما، ما أدى إلى كسر زجاج مكتب رئيس القسم وقطع قميص أحد الطرفين وسط ذهول أعضاء هيئة التدريس الحاضرين.

على إثر الواقعة، رفع عميد كلية العلوم مذكرة عاجلة إلى رئيس الجامعة، أوضح فيها تفاصيل ما حدث، مشيرا إلى أن المشاجرة خرجت عن حدود الأعراف الجامعية وأضرت بهيبة المؤسسة الأكاديمية كما أرفق رئيس القسم مذكرة إضافية تضمنت شهادات عدد من الأساتذة الذين حضروا الواقعة.


وبناءً على ذلك، قرر رئيس الجامعة الدكتور طارق على إحالة الأستاذين إلى التحقيق، حيث تولى المحقق القانوني دراسة المذكرة والاستماع إلى أقوال الشهود وتبين من التحقيقات أن الخلاف بين الطرفين لم يكن وليد اللحظة، بل تعود جذوره إلى نزاع مالي قديم متعلق بمعاملات عقارية خارج نطاق العمل الجامعي وخلال جلسات التحقيق، أكدت دكتورة ( ا ذ) احد الاساتذة الذين شاهدوا الواقعة أن الدكتور( م ف) كان البادئ بالاعتداء اللفظي والجسدي على زميله بسبب خلافات مالية، فيما أشار الدكتور محمد ع ك احد شهود الواقعة إلى أن الواقعة جاءت امتدادًا لمشاحنات سابقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن الدكتور م ف استاذ الفيزياء سبق وأن اعتدى على زميله في أحد الاجتماعات داخل القسم.



كما أوضح الدكتور ر م م، رئيس القسم، أن التوتر بينهما كان واضحًا منذ فترة طويلة، وأن الخلافات المالية بين الطرفين ألقت بظلالها على العمل داخل القسم، وأثرت على بيئة الزمالة والأداء الأكاديمي وخلال التحقيق، أدلى الدكتور ع ع ع بشهادته، مشيرًا إلى أنه شخصيًا تعرض لواقعة نصب من جانب الدكتور م ف تتعلق ببيع قطعة أرض بمبلغ كبير حصل عليه الأخير ولم يُسلمه الأرض أو المبلغ، مؤكدًا أن هذا النزاع كان أحد أسباب الخلاف بين الأستاذين داخل القسم وأوضح أن الواقعة لم تعد مجرد مشادة شخصية، بل تمس سلوك عضو هيئة التدريس وأمانته داخل وخارج الجامعة.

وأظهرت أوراق التحقيق كذلك وجود محادثات متبادلة عبر تطبيق واتساب بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم، تناولت تلك الخلافات وتبادل الاتهامات والتهديدات، بما اعتبره مجلس التأديب خروجًا فادحًا على القيم الجامعية والإطار الأخلاقي لهيئة التدريس.

كما تبين من المستندات أن الدكتور م ف سبق أن صدر ضده حكم جنائي في الجنحة رقم 21475 لسنة 2024 بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه، بعد إدانته باختلاس مبلغ مالي سُلم إليه على سبيل الأمانة كما كشفت المستندات عن صدور أحكام جنائية أخرى ضد زوجته تتعلق بجرائم نصب وتبديد حول معاملات عقارية.

وبعد تداول الدعوى التأديبية أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف على مدى عدة جلسات، حضر خلالها الأستاذان للدفاع عن نفسيهما، قرر المجلس حجز الدعوى للفصل فيها بعد استكمال كافة المذكرات والمستندات.

وفي جلسته الأخيرة ، برئاسة الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، وعضوية الدكتورة فاطمة محمد عبد العليم أستاذة القانون، والمستشار الدكتور عماد صبري عطوة نائب رئيس مجلس الدولة، أصدر المجلس قراره التاريخي بعزل الدكتور م ف ع من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش والمكافأة، ومجازاة زميله الدكتور م أ أ بعقوبة التنبيه، تقديرًا لتفاوت المسؤولية بين الطرفين.

وأكد المجلس في حيثيات قراره أن سلوك الأستاذ الجامعي يجب أن يكون قدوة داخل الحرم الجامعي وخارجه، وأن التشابك بالأيدي والضرب والسباب أمام الزملاء يشكل خروجًا جسيمًا على مقتضيات الواجب الوظيفي وتقاليد الجامعة الراسخة، مشيرًا إلى أن الواقعة أضرت بسمعة الجامعة ومكانة عضو هيئة التدريس، ما استوجب توقيع أقصى عقوبة تأديبية على من ارتكبها وأوضح القرار أن رسالة عضو هيئة التدريس تقوم على غرس القيم واحترام الآخر ونشر روح التسامح، وأن من يسيء إلى مكانة العلم والعلماء بسلوك غير لائق لا يستحق أن يبقى على رأس عمله.

وبناء على ما انتهى إليه مجلس التأديب، أصدر رئيس جامعة بني سويف الدكتور طارق علي القرار رقم 2545 بتاريخ 15 أكتوبر 2025، بتنفيذ الجزاءات الصادرة، موجّهًا الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار وإخطار الجهات المختصة به رسميًا وقال الدكتور طارق على رئيس جامعة بنى سويف أن هيبة الجامعة وقيمها الأكاديمية فوق كل اعتبار، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز يسيء إلى مكانة عضو هيئة التدريس أو يخل بالسلوك الجامعي داخل الحرم.

