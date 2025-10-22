السياسة الخارجية المصرية في ظل التحديات والأزمات الإقليمية.. ندوة بجامعة بني سويف

نظمت كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة ندوة توعوية حول"السياسة الخارجية المصرية في ظل التحديات والأزمات الإقليمية المتشابكة"، وبإشراف الدكتور نجاح الريس، عميد الكلية ، حيث حاضر الندوة السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

أشار الدكتور طارق علي، إلى أن الندوة سلطت الضوء على ملامح السياسة الخارجية المصرية ودورها الفاعل في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. وبرزت أهمية الثوابت المصرية ومواقفها المتوازنة تجاه مختلف التحديات.

كما أوضح أن الندوة شهدت تفاعلًا كبيرًا من قِبل طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم إجراء نقاش مثمر حول القضايا الحيوية التي تعالجها وزارة الخارجية المصرية. وأكد رئيس الجامعة على أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الجامعة بتعزيز الوعي السياسي لدى الطلاب، وتوفير منصة للحوار البناء حول القضايا الحالية، مما يسهم في تنمية مهاراتهم وتحفيز تفكيرهم النقدي.

ووجه الدكتور نجاح الريس شكره للسفير تميم خلاف على مشاركته القيمة، مشيدًا بالدور الذي تلعبه وزارة الخارجية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما دعا جميع الطلاب إلى الاستمرار في المشاركة الفعالة في مثل هذه الندوات، مما يسهم في توسيع آفاقهم المعرفية. وأكد على أن الكلية ستستمر في تنظيم المزيد من الفعاليات التوعوية لتعزيز ثقافة النقاش والحوار بين الطلاب، مما يعكس التزامها بتخريج جيل متمكن وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.