نائبا المحافظ ووزيرة التضامن الاجتماعي يعقدان اجتماعًا للجنة مبادرة "لا أمية مع تكافل".. ويؤكدان على التنسيق المشترك لتحقيق "بني سويف بلا أمية"

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، و المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،اجتماعا لمناقشة مستجدات مبادرة،"لا أمية مع تكافل" التي تستهدف محو أمية مستفيدي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"واستعراض الموقف التنفيذي وخطط العمل المستقبلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الشريكة.

شارك في الاجتماع كل من اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، د.محمد جبر، معاون المحافظ، د.عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "تكافل بلا أمية"، د. محمد كمال مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات، د. وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، د. سمير الفقي منسق عام مبادرة لا أمية مع تكافل، د. أحمد غفران نائبا عن السيد مساعد الوزيرة للتمكين الاقتصادي، د.هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، أ.أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، أ.على يوسف رئيس المدينة، أ.أسامة وليم، رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ببني سويف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسؤولي الجهات المعنية من التربية والتعليم، والأوقاف، والكنيسة، وهيئة تعليم الكبار والجهات المعنية ذات الصلة.

واستهل نائب المحافظ الاجتماع بالترحيب بنائبة الوزيرة، وبالحضور من ممثلي الوزارات والجهات التنفيذية، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء كخطوة عملية لتسريع وتيرة العمل في المبادرة التي تستهدف واحدة من أهم القضايا التنموية والاجتماعية وهي قضية الأمية، والتي تمثل تحديًا مباشرًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح السيد بلال حبش أن المحافظة، بتوجيهات مباشرة من المحافظ د.محمد هاني غنيم، تولي ملف محو الأمية اهتمامًا كبيرًا، لا سيما في ظل ما أحرزته من نتائج مشرفة في عدد من المراكز، مشيرًا إلى أن "مركز إهناسيا" يعد نموذجًا ناجحًا بعد أن تم الإعلان عنه "خاليًا من الأمية"، مما يؤكد أن التنسيق الجاد بين الشركاء المحليين والوزارات المعنية يمكن أن يُحدث نقلة حقيقية على الأرض.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع ضرورة وضع خطة عمل من خلال استمرار التنسيق المتكامل بين الجهات ذات الصلة، خاصة التضامن الاجتماعي، والتعليم، ورجال الدين من مختلف الأطياف، تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية محو الأمية، وتشجيع الفئات المستهدفة على الالتحاق بفصول محو الأمية، والاستفادة من خدمات المبادرة.

وشدد على ضرورة أن تركز الخطة خلال المرحلة المقبلة على مركز الفشن، باعتباره من أعلى المراكز في نسب الأمية داخل المحافظة، موجّهًا بتكثيف حملات التوعية، وتوفير فصول محو أمية كافية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومشاركة قيادات المجتمع المحلي والديني في دعم المستهدفين وتحفيزهم.

من جانبها، أعربت المهندسة مارجريت صاروفيم عن تقديرها للجهود المبذولة في محافظة بني سويف في إطار تنفيذ مبادرة "لا أمية مع تكافل"، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي للمحافظات، مع التركيز على دمج خدمات محو الأمية مع برامج التوعية والتمكين الاقتصادي، كما أشادت نائبة وزيرة التضامن بالنموذج المشرف الذي قدمه مركز إهناسيا، مشيرة إلى أنه يعكس التزام الأجهزة التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة بتحقيق أهداف الدولة في القضاء على الأمية، وهو ما يُعد من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

فيما استعرض عمر حمزة، مستشار الوزيرة، أبرز محاور العمل بالمبادرة، وآليات المتابعة والتقييم، والدروس المستفادة من المراحل السابقة، مشيرًا إلى أن التنسيق مع هيئة تعليم الكبار وجمعيات المجتمع المدني يُعد عنصرًا حاسمًا في نجاح المبادرة، لا سيما في المناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.