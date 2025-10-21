محافظ بني سويف: مشروعك فرصة حقيقية لدعم الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات منتجة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن مبادرة "مشروعك" تعد أحد أهم أدوات الدولة في دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مجال دعم ريادة الأعمال وتعزيز التنمية المحلية.



وأشار المحافظ إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من خلال مبادرة "مشروعك" في محافظة بني سويف بلغ نحو 2 مليار جنيه، ما أسهم في توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن المشروع يتيح تمويلاً ميسرًا بفائدة بسيطة ومتناقصة قدرها 5%، بالتعاون مع البنوك المصرية، وفقًا لآليات مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل دعم المبادرة من خلال وحدات "مشروعك" المنتشرة في مجالس المدن والمراكز السبع، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات التقديم، وتقديم الاستشارات الفنية والمالية للمستفيدين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها.



جاء ذلك خلال تقرير عرضته نهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة، والذي تناول موقف تنفيذ مبادرة "مشروعك" حتى تاريخه، وحجم التمويلات وعدد المشروعات المستفيدة ونسب التشغيل في القطاعات المختلفة.



أوضحت الدكتورة هند أحمد، مسؤولة ملف "مشروعك" بمكتب التعاون الدولي بالمحافظة، أن البرنامج يضم عدة شرائح تمويلية تبدأ من 1,000 جنيه حتى أكثر من مليون جنيه، وتتناسب مع مختلف فئات المشروعات (متناهية الصغر، صغيرة، ومتوسطة)، مشيرة إلى أن شروط الاستفادة تشمل أن يتراوح سن المتقدم بين 21 و60 عامًا، مع تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع وإقامته داخل نطاق المحافظة أو المحافظات المجاورة.



وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة مستمرة في دعم كل المبادرات الهادفة إلى تحويل طاقات الشباب إلى مشروعات إنتاجية، وتعزيز مشاركتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.