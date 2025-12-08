لسنا دعاة حرب.. العربية للتصنيع: نوفر للجيش المصري معدات حديثة تتوافق مع متطلبات الحرب الحديثة

علق اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .
وقال مختار عبد اللطيف في حواره على قناة " الأولى الفضائية"، :" معرض إيديكس رسالة طمأنة للشعب المصري بجاهزية القوات المسلحة بأحدث المعدات العسكرية المتطورة".
وتابع مختار عبد اللطيف :"كافة جهات التصنيع العسكري المصري تشارك في إيديكس بمعدات عسكرية جديدة وتم تنفيذها بعقول مصرية 100 % ".
واكمل مختار عبد اللطيف :" مجموعة كبيرة من الشباب تحضر فعاليات معرض إيديكس للصناعات الدفاعية للاعتزاز بقدرات القوات المسلحة المصرية ".
ولفت مختار عبد اللطيف :" يتم تجهيز الجيش المصري بمعدات حديثة تتوافق مع متطلبات الحرب الحديثة .. ونحن لسنا دعاة حرب لكن نمتلك القوة ".