طلاب جامعة بنها الأهلية يشاركون في فعاليات معرض «إيديكس 2025» للصناعات الدفاعية والعسكرية

شارك وفد مكوّن من 150 طالبًا وطالبة من جامعة بنها الأهلية في فعاليات المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2025”، الذي يُعدّ أكبر منصة دفاعية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاءت مشاركة جامعة بنها الأهلية تحت إشراف الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور خالد عيسوي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبتنسيق مكتب النشاط الطلابي، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنمية وعي الطلاب وربط العملية التعليمية بالتطبيقات العملية والتكنولوجيات الحديثة في المجالات الدفاعية والعلمية.

وخلال جولتهم داخل أجنحة المعرض المختلفة، تعرّف الطلاب على أحدث التقنيات الدفاعية وأنظمة التسليح المطروحة من مختلف دول العالم، وشاهدوا عروضًا حية، واطلعوا على نماذج مبتكرة في مجالات الصناعات العسكرية والطائرات بدون طيار والأمن السيبراني والابتكار التقني ، كما أتيحت لهم فرصة التواصل مع خبراء دوليين وممثلي الشركات الكبرى للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الدفاع عالميًا.

وأكد الدكتور تامر سمير أن مشاركة الطلاب في “إيديكس 2025” تأتي ضمن خطة الجامعة لإكسابهم خبرات عملية حقيقية، وتوسيع مداركهم تجاه التطورات المتسارعة في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في دعم الأنشطة والزيارات الميدانية التي تُسهم في صقل شخصية الطلاب وبناء قدراتهم المستقبلية.

يُذكر أن معرض “إيديكس 2025” يمثل قوة صناعية ومنصة عالمية للتقنيات الدفاعية؛ حيث شهدت نسخته الرابعة مشاركة واسعة من الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح حول العالم، واستعرض أحدث الابتكارات الدفاعية والتقنيات المتطورة، إلى جانب مشروعات للتصنيع المشترك وشراكات استراتيجية جديدة. ويُعدّ المعرض حدثًا مصريًا بنسبة 100%، يعكس قدرة الدولة على تنظيم أكبر الفعاليات الدفاعية في المنطقة.