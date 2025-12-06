رئيس صناعة النواب: معرض “إيديكس” أصبح منصة دولية تدعم الأمن القومي

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية انطلاق فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “إيديكس 2025” بهذا الحجم والتطور، باعتباره حدثًا استراتيجيًا واقتصاديًا بارزًا يرسخ مكانة مصر في الصناعات الدفاعية المتقدمة.

وأوضح السلاب ، في تصريحاته أن الدورة الرابعة للمعرض تأتي في توقيت يشهد تحولات جيوسياسية وتكنولوجية متسارعة، الأمر الذي يعكس رؤية القيادة السياسية وقدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص.

وأشار إلى أن “إيديكس” أصبح منصة دولية مرموقة تعكس انتقال مصر من موقع المستهلك إلى موقع الشريك الصناعي والتقني في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيات الحديثة.

وأضاف أن استضافة المعرض على أرض مصر بمشاركة كبرى الشركات العالمية تمثل شهادة مهمة على التطور الكبير في القدرات التنظيمية والصناعية للدولة، وتعزز مكانة الصناعة الوطنية كجزء من سلاسل القيمة العالمية في قطاعات عالية التكنولوجيا. كما لفت إلى أن لجنة الصناعة في مجلس النواب ترى في استمرار المعرض وتوسع نطاقه خطوة أساسية في جهود تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري.

وأشار السلاب إلى أن ما تضمنته تصريحات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال الافتتاح يؤكد أن امتلاك القدرات الصناعية والتكنولوجية هو ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي واستقرار الدولة. وأوضح أن المعرض يقدم نموذجًا عمليًا لكيفية تعزيز القوة الصناعية والدفاعية بما يخدم السيادة الوطنية ويعزز قدرة الدولة على حماية مصالحها.

واختتم بالتأكيد على أن التطور الصناعي الذي تشهده مصر اليوم يعكس إرادة وطنية واضحة، ويعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة، ويجعل صوتها مسموعًا ومقدرًا على الساحة الدولية.