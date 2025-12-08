الحصول على لقاح الإنفلونزا أمر مهم خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتنفسية

أكد الدكتور أحمد سلمان، عضو فريق تطوير لقاحات كورونا بجامعة أكسفورد، أن الحصول على لقاح الإنفلونزا، أمر هام، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتنفسية، إضافة إلى أن لقاحات كورونا، ما زالت آمنة وفعالة، ونسبة حدوث أعراض جانبية تكون نادرة.

وقال أحمد سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن الأوضاع الصحية في بريطانيا لا تستدعي القلق، على الرغم من أن هناك إغلاق لبعض المدارس، مؤكدا ان الفيروس المنتشر في بريطانيا أن السلالة المنتشرة، خاصة بفيروس الإنفلونزا ولكنها أشد من السلالات المعتادة.

وتابع عضو فريق تطوير لقاحات كورونا بجامعة أكسفورد، أن الفيتامينات أو المقويات لا تعتبر علاجا للفيروسات، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم إستخدامها بدون وصفة طبيب نظرا لأنه يمكن أن تتسبب بمخاطر على الصحة العامة.