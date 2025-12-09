قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرملة عمار الشريعي: كان عارف إنه مش هيعيش كتير

الإعلامية ميرفت القفاص، زوجة الموسيقار عمار الشريعي
الإعلامية ميرفت القفاص، زوجة الموسيقار عمار الشريعي
محمود محسن

 أكدت الإعلامية ميرفت القفاص، أرملة الموسيقار عمار الشريعي،  أن عمار كان متفائل ولم يوصي بشئ ولكنه كان يشعر بالتعب والمرض وفي آخر سنتين  من عمره ، كان يشعر بقرب أجله ، والغسيل وان الغسيل الكلوي مع تعب القلب كان لهم تأثير كبير علي صحته ، وعقب ابنه انه كان مرتبط بالعالم ومهتم بمصر وما يحدث فيها وبكل التفاصيل لحد آخر يوم وهو يتابع ما يحدث بميدان التحرير.

وعن فرقة العميان أجاب ابنه مراد، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، انه ارتبط بعدد من الأصدقاء العميان وهم من أصدقاء الجامعة ، وكانوا يلتقوا كل شهر وهذه بخلاف فرقة الأصدقاء.

وعقب المنتج عمرو الصيفي انه ذات مرة كنا مسافرين الإسكندرية وقالي انت في الكيلو ٤٥ وكان الإجابة صحيحة واندهشت وقتها طب عرف ازاي.

وعن النوتة الموسيقية كان بيمليها لمعاونيه وعندما دخل الكمبيوتر استخدمه عمار كاول شخص في مصر وفي عام ٨٢ اشتري كمبيوتر ليساعده في تقديم الحانه وموسيقاه ، وتدرج حتي وصل الي كتابة النوتة الموسيقية بمفرده.

وعن تتر مسلسل ابو العلا البشري من تلحين عمار الشريعي اشارت الإعلامية وزوجته ميرفت القفاص انه من الأعمال الرائعة وكانت بسببه هناك قطيعة بين الابنودي والشريعي ، لمدة عشرين عام وكانت سبب تافه وكان زمان الملحن يقدم شريط والمؤلف يقدم الشريط وعمار اراد ادخال تعديلات وحدث خلاف وانسحب عمار ولكن عندما التقوا قالوا زعلنا من سبب تافه والتقوا اخيراً في مسلسل شيخ العرب همام ، وان اقرب الشعراء الي قلبه الابنودي وسيد حجاب.

وقال المنتج عمرو الصيفي ان فيلم " احلام هند وكاميليا " عمار هو من كتب أغاني الفيلم وقام بتلحينها والكثيرين لا يعرفوا ان عمار مؤلف أيضاً، حيث ان انتاج الفيلم لم يكن بمقدورهم ان يأتوا بمؤلف وتطوع عمار لتقديمها.

لإعلامية ميرفت القفاص عمار الشريعي الغسيل الكلوي الجامعة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

شفط المياه

مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ترفع تراكمات مياه الأمطار من أماكن تجمعها

ارشيفية

صدمتهم نقل.. مصرع أم ونجلها وإصابة ابنتها في حادث بالدقهلية

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسًا للجنة CIGEPS باليونسكو

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد