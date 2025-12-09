أرملة عمار الشريعي: كان عارف إنه مش هيعيش كتير

أكدت الإعلامية ميرفت القفاص، أرملة الموسيقار عمار الشريعي، أن عمار كان متفائل ولم يوصي بشئ ولكنه كان يشعر بالتعب والمرض وفي آخر سنتين من عمره ، كان يشعر بقرب أجله ، والغسيل وان الغسيل الكلوي مع تعب القلب كان لهم تأثير كبير علي صحته ، وعقب ابنه انه كان مرتبط بالعالم ومهتم بمصر وما يحدث فيها وبكل التفاصيل لحد آخر يوم وهو يتابع ما يحدث بميدان التحرير.

وعن فرقة العميان أجاب ابنه مراد، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، انه ارتبط بعدد من الأصدقاء العميان وهم من أصدقاء الجامعة ، وكانوا يلتقوا كل شهر وهذه بخلاف فرقة الأصدقاء.

وعقب المنتج عمرو الصيفي انه ذات مرة كنا مسافرين الإسكندرية وقالي انت في الكيلو ٤٥ وكان الإجابة صحيحة واندهشت وقتها طب عرف ازاي.

وعن النوتة الموسيقية كان بيمليها لمعاونيه وعندما دخل الكمبيوتر استخدمه عمار كاول شخص في مصر وفي عام ٨٢ اشتري كمبيوتر ليساعده في تقديم الحانه وموسيقاه ، وتدرج حتي وصل الي كتابة النوتة الموسيقية بمفرده.

وعن تتر مسلسل ابو العلا البشري من تلحين عمار الشريعي اشارت الإعلامية وزوجته ميرفت القفاص انه من الأعمال الرائعة وكانت بسببه هناك قطيعة بين الابنودي والشريعي ، لمدة عشرين عام وكانت سبب تافه وكان زمان الملحن يقدم شريط والمؤلف يقدم الشريط وعمار اراد ادخال تعديلات وحدث خلاف وانسحب عمار ولكن عندما التقوا قالوا زعلنا من سبب تافه والتقوا اخيراً في مسلسل شيخ العرب همام ، وان اقرب الشعراء الي قلبه الابنودي وسيد حجاب.

وقال المنتج عمرو الصيفي ان فيلم " احلام هند وكاميليا " عمار هو من كتب أغاني الفيلم وقام بتلحينها والكثيرين لا يعرفوا ان عمار مؤلف أيضاً، حيث ان انتاج الفيلم لم يكن بمقدورهم ان يأتوا بمؤلف وتطوع عمار لتقديمها.