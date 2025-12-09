عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم

علق الإعلامي عمرو أديب، على غرق مكتبة الآثار المصرية في متحف اللوفر بباريس وتلف 400 وثيقة تاريخية .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" ما حدث في متحف اللوفر فضيحة وكارثة فيه ماسورة مياه فرقعت في اللوفر وتضررت غرف الآثار المصرية ".

وتابع عمرو أديب:" متحف اللوفر بقى يبعت لنا عشان ياخدوا دورات في المتحف المصري الكبير ".



واكمل عمرو اديب :" مفيش جهة في مصر أصدرت بيان يدين عدم الاعتناء بالأثار المصرية ولازم ننكد عليهم هناك في اللوفر".

وتابع عمرو أديب:" نبعت السفير المصري في باريس عشان يشوف البرديات والوثائق القطع الاثرية في اللوفر ودي حاجتنا برده وانت مسؤول دائما ".

وأكمل عمرو أديب:" لازم ناخد حقنا وده حق مصر ودي حاجتنا وآثارنا".