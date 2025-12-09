قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم
ما معنى دعاء المطر “اللهم صيبا نافعا”؟.. اعرف المقصود من كلمات النبي
سلاح جو الاحتلال ينفذ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان
ميدو: الزمالك حصل على تصريح لتأسيس شركة كرة داخل النادي
الجيش الإسرائيلي: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية
كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
توك شو

عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم

هاني حسين

علق الإعلامي عمرو أديب،  على غرق مكتبة الآثار المصرية في متحف اللوفر بباريس وتلف 400 وثيقة تاريخية .

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"  ما حدث في متحف اللوفر فضيحة وكارثة فيه ماسورة مياه فرقعت في اللوفر وتضررت غرف الآثار  المصرية ".

وتابع عمرو أديب:" متحف اللوفر بقى يبعت لنا عشان ياخدوا دورات في المتحف المصري الكبير ".


واكمل عمرو اديب :" مفيش جهة في مصر أصدرت بيان يدين عدم الاعتناء بالأثار المصرية ولازم ننكد عليهم هناك في اللوفر".

وتابع عمرو أديب:" نبعت السفير المصري في باريس عشان يشوف البرديات والوثائق القطع الاثرية في اللوفر  ودي حاجتنا برده وانت مسؤول دائما ". 

وأكمل عمرو أديب:" لازم ناخد حقنا وده حق مصر ودي حاجتنا وآثارنا".

عمرو أديب مصر اللوفر اخبار التوك شو متحف اللوفر

