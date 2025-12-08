كارثة وفضيحة.. عمرو أديب: ماسورة مياه فرقعت في اللوفر وتضررت غرف الآثار المصرية

علق الإعلامي عمرو أديب، على غرق مكتبة الآثار المصرية في متحف اللوفر بباريس وتلف 400 وثيقة تاريخية .



وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" ما حدث في متحف اللوفر فضيحة وكارثة فيه ماسورة مياه فرقعت في اللوفر وتضررت غرف الآثار المصرية ".

ومن جانبه قال أسامة الحريري المحلل السياسي، إن ماحدث في متحف اللوفر في فرنسا كارثة بما تحمله الكلمة من معنى .

وتابع أسامة الحرير :" مشاكل متحف اللوفر كثيرة في الآونة الأخيرة وابرزها سرقة مقتنيات من المتحف وآخرها تلف وثائق تاريخية خاصة بعلم المصريات والحضارة المصرية، ولا احد يعمل مصير كتاب وصف مصر المتواجد في اللوفر ".