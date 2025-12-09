تصعيد 13 لاعبًا من قطاع الناشئين بالأهلي استعدادًا لكأس عاصمة مصر

في خطوة تهدف إلى دعم صفوف الفريق خلال بطولة كأس عاصمة مصر، قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ييس توروب تصعيد مجموعة كبيرة من لاعبي قطاع الناشئين للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول قبل انطلاق المباريات.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة فريق إنبي مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، في مباراة ينتظر أن تشهد ظهور عدد من العناصر الشابة.

قائمة اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين

قام الجهاز الفني بمنح الفرصة لعدد من المواهب الواعدة، حيث تم تصعيد 13 لاعبًا جديدًا للالتحاق بالفريق الأول، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

حازم جمال (حارس مرمى)

إبراهيم محمد

مهند الشامي

محمود لبيب

معاذ عطية

بلال عطية

ياسين عاطف

إبراهيم عادل

محمد رأفت

محمد زعلوك

محمد هيثم

كاظم إبراهيم

عمر سيد معوض

وينضم إليهم الثلاثي الذي يشارك مع الفريق الأول منذ بداية الموسم وهم:

أحمد عابدين، حمزة عبد الكريم، محمد عبد الله، وذلك ضمن سياسة النادي في الاعتماد على المواهب الشابة وإدماجها تدريجيًا مع الفريق.

القوام الأساسي المتاح من لاعبي الفريق الأول

إلى جانب العناصر الشابة، يتواجد في قائمة الأهلي الأساسية مجموعة من لاعبي الفريق الأول الذين سيعتمد عليهم توروب في البطولة، وهم:

محمد سيحا، عمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري، أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، نيتس جراديشار.

رؤية الجهاز الفني

يأتي هذا القرار ضمن خطة إدارة الأهلي الفنية لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين الشباب للمستقبل، خاصة مع تزاحم المباريات وتنوع البطولات. كما يتطلع النادي لمنح الناشئين فرصة الاحتكاك والمشاركة مع الفريق الأول، بما يدعم عملية التطوير ويزيد من عمق القائمة خلال الموسم



