دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم
ما معنى دعاء المطر “اللهم صيبا نافعا”؟.. اعرف المقصود من كلمات النبي
سلاح جو الاحتلال ينفذ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان
ميدو: الزمالك حصل على تصريح لتأسيس شركة كرة داخل النادي
الجيش الإسرائيلي: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية
كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
تصعيد 13 لاعبًا من قطاع الناشئين بالأهلي استعدادًا لكأس عاصمة مصر

رباب الهواري

في خطوة تهدف إلى دعم صفوف الفريق خلال بطولة كأس عاصمة مصر، قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ييس توروب تصعيد مجموعة كبيرة من لاعبي قطاع الناشئين للانضمام إلى تدريبات الفريق الأول قبل انطلاق المباريات. 

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة فريق إنبي مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، في مباراة ينتظر أن تشهد ظهور عدد من العناصر الشابة.

قائمة اللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين

قام الجهاز الفني بمنح الفرصة لعدد من المواهب الواعدة، حيث تم تصعيد 13 لاعبًا جديدًا للالتحاق بالفريق الأول، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

  • حازم جمال (حارس مرمى)
  • إبراهيم محمد
  • مهند الشامي
  • محمود لبيب
  • معاذ عطية
  • بلال عطية
  • ياسين عاطف
  • إبراهيم عادل
  • محمد رأفت
  • محمد زعلوك
  • محمد هيثم
  • كاظم إبراهيم
  • عمر سيد معوض

وينضم إليهم الثلاثي الذي يشارك مع الفريق الأول منذ بداية الموسم وهم:

أحمد عابدين، حمزة عبد الكريم، محمد عبد الله، وذلك ضمن سياسة النادي في الاعتماد على المواهب الشابة وإدماجها تدريجيًا مع الفريق.

القوام الأساسي المتاح من لاعبي الفريق الأول

إلى جانب العناصر الشابة، يتواجد في قائمة الأهلي الأساسية مجموعة من لاعبي الفريق الأول الذين سيعتمد عليهم توروب في البطولة، وهم:

محمد سيحا، عمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري، أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، نيتس جراديشار.

رؤية الجهاز الفني

يأتي هذا القرار ضمن خطة إدارة الأهلي الفنية لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين الشباب للمستقبل، خاصة مع تزاحم المباريات وتنوع البطولات. كما يتطلع النادي لمنح الناشئين فرصة الاحتكاك والمشاركة مع الفريق الأول، بما يدعم عملية التطوير ويزيد من عمق القائمة خلال الموسم


 

‏5 سيارات سيدان
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
مرسيدس GLB 2026
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
