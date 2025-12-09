رئيس العربية للتصنيع: لابد أن نفخر بمصريتنا.. والعالم كله جاء لمصر للمشاركة في إيديكس

علق اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .

وقال مختار عبد اللطيف في حواره على قناة " الأولى الفضائية"، :" وقعنا اتفاقيات مع شركة أبو ظبي العاملة في مجال الطائرات لتصنيع قطع غيار وأنواع معينة من الطائرات ".



وتابع مختار عبد اللطيف :" مصر دولة كبيرة لها تاريخ عريق ولابد ان نفخر بمصريتنا والعالم كله جاء لمصر للمشاركة في فعاليات معرض إيديكس للصناعات الدفاعية ".



واكمل مختار عبد اللطيف :" معرض إيديكس للصناعات الدفاعية له العديد من الفوائد الاقتصادية التي تستفيد منها مصر".