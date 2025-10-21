لا أمية مع تكافل.. مبادرة وطنية تتوسع في بني سويف بإعلان 40 وحدة اجتماعية خالية من الأمية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة مارجريت صاروفيم، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار المهندس رائد هيكل في بداية زيارتهما "اليوم" للمحافظة، وذلك في حضور: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن لبرنامج "تكافل بلا أمية "والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، أسامة وليم رئيس فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف، وبعض قيادات الوزارة والهيئة



حيث تأتي الزيارة لمتابعة وتفقد سير العمل في مبادرة " لا أمية مع تكافل" والتي ينفذها قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ، وتستهدف محو أمية مستفيدى برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ، وتأهيل الناجحين من المبادرة لإقامة مشروعات صغيرة تمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي مما يسهم في تعزيز مسار التنمية الشاملة والمستدامة

هذا ومن المقرر أن يقوم نائبا المحافظ والوزير بعقد عدة اجتماعات مع بعض التنفيذين وحضور فعالية الإعلان عن أكثرمن 40 وحدة اجتماعية "خالية من الأمية"، يعقبها افتتاح وتفقد بعض المنشآت التي تشمل تطوير مركز الإغاثة شرق النيل ، وحضانة السلام بالدوية ، وتفقد ورش عمل بجمعية الشابات المسلمات ، وحضور احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمُسنين بإحدي قاعات المناسبات بمدينة بني سويف