قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر
رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
تفاصيل جديدة.. منصة صيد تثير قلق الأجهزة الأمنية قبل وصول ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لا أمية مع تكافل.. مبادرة وطنية تتوسع في بني سويف بإعلان 40 وحدة اجتماعية خالية من الأمية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة مارجريت صاروفيم، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار المهندس رائد هيكل في بداية زيارتهما "اليوم" للمحافظة، وذلك في حضور: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن لبرنامج "تكافل بلا  أمية "والدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، أسامة وليم رئيس فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف، وبعض قيادات الوزارة والهيئة
 

حيث تأتي الزيارة لمتابعة وتفقد سير العمل في مبادرة " لا أمية مع تكافل" والتي ينفذها قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ، وتستهدف محو أمية مستفيدى برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ، وتأهيل الناجحين من المبادرة لإقامة مشروعات صغيرة تمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي مما يسهم في تعزيز مسار التنمية الشاملة والمستدامة

هذا ومن المقرر أن يقوم نائبا المحافظ والوزير بعقد عدة اجتماعات مع بعض التنفيذين وحضور فعالية الإعلان عن أكثرمن 40 وحدة اجتماعية "خالية من الأمية"، يعقبها افتتاح وتفقد بعض المنشآت التي تشمل تطوير مركز الإغاثة شرق النيل ، وحضانة السلام بالدوية ، وتفقد ورش عمل بجمعية الشابات المسلمات ، وحضور احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمُسنين بإحدي قاعات المناسبات بمدينة بني سويف

بني سويف محافظ بني سويف الدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

الفنان مصطفى هريدي

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

صورة لسد النهضة

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

الفنان مصطفى هريدي

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

ويتكوف

ويتكوف وكوشنر يلتقيان بأسرى أطلق سراحهم من غزة

ساركوزي

فرنسا تحبس رئيسها السابق.. ساركوزي في طريقه لتنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات

واشنطن بوست

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة
طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

بسعر 14 ألف دولار.. أرخص سيارة شيفروليه في العالم

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

الكشف عن مشكلة خطيرة في الفتيس ثماني السرعات من جنرال موتورز

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

فيديو

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد