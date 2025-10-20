نائب محافظ بني سويف يلتقى لجنة من قطاع تقويم الأداء والمتابعة بوزارة التنمية المحلية

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،التقى السيد "بلال حبش"نائب المحافظ _بمكتبه اليوم_لجنة من قطاع التفتيش من وزارة التنمية المحلية ، ضمت :.مصطفى عادل" رئيس اللجنة، فاتن عبد الغني،محمد السيد،سامح عادل، مصطفى سعيد، محمد نجدي، وذلك في حضور داليا فيض مدير البوابة الإليكترونية والمشرف على مشروع تطوير المراكز التكنولوجية



ناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة مستجدات وسيرا لعمل في عدد من الملفات الحيوية، والتي تضمنت متابعة جهود المحافظة في مواجهة التعديات والتصالح والتقنين والإشغالات،ومنظومة الإعلانات، وموقف مشروعات الخطة،والأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للمراكز والمدن وغيرها من الموضوعات والملفات

وأكد نائب المحافظ تكليفات المحافط"د.محمد هاني غنيم"بتوفير كافة التيسيرات لتنفيذ البرنامج الميداني الذي تم وضعه لتفقد عدد من المواقع والأماكن والمشروعات ومتابعة العديد من الملفات والمرور على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ،وذلك ضمن الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الماحفظة ووزارة التنمية المحلية لمتابعة منظومة وسير العمل في الملفات الحيوية والخدمات والمعاملات الجماهيرية