قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على مدار 6 أيام.. قطع الكهرباء 4 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 6  إلى 10  صباحا على مدار 6 أيام "خلال الأسبوعين الحالي والمُقبل ابتداء من غد الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري ، وحتى الاثنين 27 من نفس الشهر.

وذلك  عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة المُغذيات

وبحسب بيان القطاع ،تقرر قطع الكهرباء "يوم الثلاثاء 21 أكتوبر" عن (مستشفى النفسية - منطقة بنى عطيه أمام مستشفى النفسية - جزء من  شارع الروضة المنطقة خلف مطعم الاميرا - بنك أبوظبي - جزء من تقسيم عمار - برج النيل - برج ريفيرا بشارع الروضة)

فيما يتم قطع التيار "يوم الأربعاء 22 أكتوبر " عن مناطق (مبنى قاعة المؤتمرات - الغاز الطبيعي - برج الياسمين بكورنيش النيل-  المنطقة خلف وبجوار شركة الغاز الطبيعي - برج أيمن عبد العزيز بجوار بنك cib - المنطقة خلف أسواق الماهر - جزء من مستشفى التأمين - خلف مستشفى التأمين - نهاية ترعة البوصة من داخله الطريق الدائري - جزء من الطريق الدائرى - منطقة خلف الجزيرة - أبراج مصر بالدائري - خلف مدرسة الجزيرة - جزء من مستشفى التأمين خلف مستشفى التأمين - نهايةعبد السلام عارف ناحية المؤتمرات - بوسطةالشرطة العسكرية - النيابة الإدارية بجوار الشرطة العسكرية - شرطة الآثار والمنطقة المجاورة لها - مساكن الإيمان - خلف مدرسة خاتم المرسلين - ترعة البوصة من فرن مؤمن حتى الطريق الدائري - أبراج بانوراما النيل بالدائري - برج الوليد - منطقه سوق ترعة البوصة- مستشفى الجامعة - كشك كلية الطب البشرى)

ويوم الخميس" 23 أكتوبر"عن مناطق (الكورنيش - مبنى الرقابة الإدارية - المنطقة خلف المصرف المتحد - المصرف المتحد - برج الفيروز - برج المصريين - نقابة المحاميين - حديقة سعيد النجار - نادى المهندسين - نادى القضاء - حديقة النيل - النادي الاجتماعي - قاعات نادى المهندسين - المسطحات المانية)

ويوم السبت 25 أكتوبر عن مناطق (أرض الحرية - جزء من شارع الجمهورية - مبنى الجوازات - مدرسه الفكرية - ثلاجة العجوز - مديرية الصحة - المعهد الفني الصحي - احد مصادر مستشفى الصدر - أبراج زهور مكة - مبنى التنظيم والإدارة - برج زهرة اللوتيس - مبنى مديرية الطرق - مبنى هيئه الطرق - كليه الطب البيطرى - مستشفى الجامعة - عمارات السكة الحديد - السكه الحديد - أمام محطة السكة الحديد - جزء من شارع الرياضي -  جزء من شارع صابر أبو علم - جزء من ميدان حارث - شارع الخضار بميدان حارث - برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة - شارع العمدة- محكمة الاستئناف - جزء من مستشفى الجامعة - مبنى الإعلام - مبنى الآثار- النجدة- كنيسة مقبل - أمام مستشفى الطب البيطرى - مديرية الطرق - هينه الطرق - برج مقبل بلازا - قباني - مبانی إدارة جامعة بنى سويف )

يوم الأحد 26 أكتوبر عن مناطق (عمارات السكة الحديد - السكه الحديد - أمام محطة السكة الحديد - جزء من شارع الرياضي - جزء من شارع صابر أبو علم - جزء من ميدان حارث - شارع الخضار بميدان حارث - أرض الحرية - جزء من شارع الجمهورية - مبنى الجوازات)

ويوم الاثنين 27 أكتوبر عن مناطق (مدرسة الفكرية - ثلاجة العجوز - مديرية الصحة - المعهد الفني الصحي - أحد مصادر مستشفى الصدر - أبراج زهور مكة - مبنى التنظيم والإدارة - برج زهرة اللوتيس - مبنى مديرية الطرق - مبنى هيئه الطرق - كليه الطب البيطرى - مستشفى الجامعة - برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة - شارع العمدة - محكمة الاستئناف - جزء من مستشفى الجامعة - مبنى الإعلام - مبنى الآثار - النجدة كنيسة مقبل - أمام مستشفى الطب البيطرى - مديرية الطرق - هيئه الطرق - برج مقبل بلازا قبانی)

وتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، و يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار

بني سويف كهرباء بني سويف قطع كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع التقييمات ويطمئن على مهارات القراءة والكتابة

صورة موضوعية

القضاء الإداري يرفض طعون مرشحين مستبعدين من انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر

محافظ البحيرة

غدًا وبعد غد.. انطلاق قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية أبو السحما بالبحيرة

بالصور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات
اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

فيديو

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد