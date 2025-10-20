على مدار 6 أيام.. قطع الكهرباء 4 ساعات عن عدة مناطق في بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 6 إلى 10 صباحا على مدار 6 أيام "خلال الأسبوعين الحالي والمُقبل ابتداء من غد الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري ، وحتى الاثنين 27 من نفس الشهر.

وذلك عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف، لإجراء الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات وصيانة المُغذيات

وبحسب بيان القطاع ،تقرر قطع الكهرباء "يوم الثلاثاء 21 أكتوبر" عن (مستشفى النفسية - منطقة بنى عطيه أمام مستشفى النفسية - جزء من شارع الروضة المنطقة خلف مطعم الاميرا - بنك أبوظبي - جزء من تقسيم عمار - برج النيل - برج ريفيرا بشارع الروضة)

فيما يتم قطع التيار "يوم الأربعاء 22 أكتوبر " عن مناطق (مبنى قاعة المؤتمرات - الغاز الطبيعي - برج الياسمين بكورنيش النيل- المنطقة خلف وبجوار شركة الغاز الطبيعي - برج أيمن عبد العزيز بجوار بنك cib - المنطقة خلف أسواق الماهر - جزء من مستشفى التأمين - خلف مستشفى التأمين - نهاية ترعة البوصة من داخله الطريق الدائري - جزء من الطريق الدائرى - منطقة خلف الجزيرة - أبراج مصر بالدائري - خلف مدرسة الجزيرة - جزء من مستشفى التأمين خلف مستشفى التأمين - نهايةعبد السلام عارف ناحية المؤتمرات - بوسطةالشرطة العسكرية - النيابة الإدارية بجوار الشرطة العسكرية - شرطة الآثار والمنطقة المجاورة لها - مساكن الإيمان - خلف مدرسة خاتم المرسلين - ترعة البوصة من فرن مؤمن حتى الطريق الدائري - أبراج بانوراما النيل بالدائري - برج الوليد - منطقه سوق ترعة البوصة- مستشفى الجامعة - كشك كلية الطب البشرى)

ويوم الخميس" 23 أكتوبر"عن مناطق ( الكورنيش - مبنى الرقابة الإدارية - المنطقة خلف المصرف المتحد - المصرف المتحد - برج الفيروز - برج المصريين - نقابة المحاميين - حديقة سعيد النجار - نادى المهندسين - نادى القضاء - حديقة النيل - النادي الاجتماعي - قاعات نادى المهندسين - المسطحات المانية)

ويوم السبت 25 أكتوبر عن مناطق ( أرض الحرية - جزء من شارع الجمهورية - مبنى الجوازات - مدرسه الفكرية - ثلاجة العجوز - مديرية الصحة - المعهد الفني الصحي - احد مصادر مستشفى الصدر - أبراج زهور مكة - مبنى التنظيم والإدارة - برج زهرة اللوتيس - مبنى مديرية الطرق - مبنى هيئه الطرق - كليه الطب البيطرى - مستشفى الجامعة - عمارات السكة الحديد - السكه الحديد - أمام محطة السكة الحديد - جزء من شارع الرياضي - جزء من شارع صابر أبو علم - جزء من ميدان حارث - شارع الخضار بميدان حارث - برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة - شارع العمدة- محكمة الاستئناف - جزء من مستشفى الجامعة - مبنى الإعلام - مبنى الآثار- النجدة- كنيسة مقبل - أمام مستشفى الطب البيطرى - مديرية الطرق - هينه الطرق - برج مقبل بلازا - قباني - مبانی إدارة جامعة بنى سويف )

يوم الأحد 26 أكتوبر عن مناطق (عمارات السكة الحديد - السكه الحديد - أمام محطة السكة الحديد - جزء من شارع الرياضي - جزء من شارع صابر أبو علم - جزء من ميدان حارث - شارع الخضار بميدان حارث - أرض الحرية - جزء من شارع الجمهورية - مبنى الجوازات)

ويوم الاثنين 27 أكتوبر عن مناطق (مدرسة الفكرية - ثلاجة العجوز - مديرية الصحة - المعهد الفني الصحي - أحد مصادر مستشفى الصدر - أبراج زهور مكة - مبنى التنظيم والإدارة - برج زهرة اللوتيس - مبنى مديرية الطرق - مبنى هيئه الطرق - كليه الطب البيطرى - مستشفى الجامعة - برج التطبيقيين والمنطقة المجاورة - شارع العمدة - محكمة الاستئناف - جزء من مستشفى الجامعة - مبنى الإعلام - مبنى الآثار - النجدة كنيسة مقبل - أمام مستشفى الطب البيطرى - مديرية الطرق - هيئه الطرق - برج مقبل بلازا قبانی)

وتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، و يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار