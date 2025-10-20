حملة للتبرع بالدم بخدمة اجتماعية بني سويف

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الخدمة الإجتماعية التنموية جامعة بني سويف حملة للتبرع بالدم تحت شعار " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "، وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هندواي عبد اللاهي عميد الكلية، وبمتابعة وتنفيذ كلاً من الدكتور فضل محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورمحمد سعد الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد خالد نبيل إبراهيم، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وبحضور الدكتور مخلص رمضان بليح منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن الحملة تهدف إلى تعزيز روح التضامن والمشاركة المجتمعية بين الطلاب، مشيراً إلى أهمية التبرع بالدم كعمل إنساني ينقذ الأرواح. وأكد دعم الجامعة لجميع المبادرات التي تعزز الوعي الصحي وتشجع على العمل التطوعي. كما أشار رئيس الجامعة إلى أن الحملة شهدت مشاركة فعّالة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وأسفرت عن جمع عدد كبير من أكياس الدم التي ستساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى. وأعرب عن فخره بمشاركة الطلاب في هذه المبادرة التي تعكس قيم التعاون والمودة.

وأضاف الدكتور طارق علي، أن هذه الفعالية تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة الهادفة لتعزيز روح التكافل الإنساني وغرس ثقافة العمل التطوعي بين الشباب الجامعي. وأكد القائمون على الحملة التزامهم بتنظيم المزيد من المبادرات التي تخدم المجتمع وتعزز قيم الانتماء والعطاء.