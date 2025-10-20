قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي أعمل شهادة صحية لكتب الكتاب؟.. السعر والأماكن
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
حملة للتبرع بالدم بخدمة اجتماعية بني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الخدمة الإجتماعية التنموية جامعة بني سويف حملة للتبرع بالدم تحت شعار " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "، وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هندواي عبد اللاهي عميد الكلية، وبمتابعة  وتنفيذ كلاً من الدكتور فضل محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورمحمد سعد الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد خالد نبيل إبراهيم، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وبحضور الدكتور مخلص رمضان بليح منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن الحملة تهدف إلى تعزيز روح التضامن والمشاركة المجتمعية بين الطلاب، مشيراً  إلى أهمية التبرع بالدم كعمل إنساني ينقذ الأرواح. وأكد دعم الجامعة لجميع المبادرات التي تعزز الوعي الصحي وتشجع على العمل التطوعي. كما أشار رئيس الجامعة إلى أن الحملة شهدت مشاركة فعّالة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وأسفرت عن جمع عدد كبير من أكياس الدم التي ستساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى. وأعرب عن فخره بمشاركة الطلاب في هذه المبادرة التي تعكس قيم التعاون والمودة.

وأضاف الدكتور طارق علي، أن هذه الفعالية تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة الهادفة لتعزيز روح التكافل الإنساني وغرس ثقافة العمل التطوعي بين الشباب الجامعي. وأكد القائمون على الحملة التزامهم بتنظيم المزيد من المبادرات التي تخدم المجتمع وتعزز قيم الانتماء والعطاء.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

