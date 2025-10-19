قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بني سويف تتألق رقمياً وتحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "صيفك رقمي"

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المحافظة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا، حيث حققت محافظة بني سويف المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "صيفك رقمي" التي نظمها صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة "سيسكو" العالمية، حيث تأتي هذه المسابقة في إطار مبادرة وطنية تهدف إلى بناء جيل رقمي متمكن وقادر على المنافسة عالميًا، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مهارات الشباب المصري في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية التنموية للمحافظة التي ترتكز على تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دعم القطاعات الواعدة وعلى رأسها الاتصالات والتحول الرقمي، بجانب تعزيز الحوكمة وبناء جهاز إداري حديث قادر على مواكبة التطور التكنولوجي

وأشار المحافظ إلى أن قطاع الاتصالات والتحول الرقمي يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، والتي أسفرت عن إنشاء أكاديمية سيسكو لتدريب وتأهيل الشباب، وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني، وإنشاء تسعة مراكز تكنولوجية تقدم 56 خدمة موحدة للمواطنين، فضلًا عن تدشين أول سيارة خدمات حكومية متنقلة تصل بالقرى والمناطق البعيدة

وثمّن المحافظ الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل نموذجًا لما يمكن تحقيقه من إنجازات عندما تتكامل الرؤية مع العمل الميداني والإدارة الفعالة، مشيرًا إلى أن المحافظة تدعم هذا القطاع الحيوي ضمن خطة طموحة تهدف إلى توطين التكنولوجيا وتعزيز التحول الرقمي في التعليم والخدمات الحكومية

من جانبه أوضح السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف أن المحافظة حققت نتائج نوعية في قطاع النقل واللوجستيات والاتصالات والتحول الرقمي من خلال التدريب العملي الذي أتاح تأهيل أكثر من 500 شاب ضمن برامج أكاديمية سيسكو، مؤكدًا أن الإدارة الحالية للمحافظة بقيادة الدكتور محمد هاني غنيم نجحت في استثمار الميزات النسبية لبني سويف في قطاعات نوعية عدة، من بينها قطاع الاتصالات

وأضاف نائب المحافظ أن ما تحقق في هذا القطاع يعكس الرؤية الواضحة التي تتبناها المحافظة في بناء قاعدة شبابية مؤهلة تكنولوجيًا قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، لافتًا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل التنمية، وأن تجربة أكاديمية سيسكو في بني سويف تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص لتحقيق الأثر الملموس في حياة الشباب

فيما أوضحت  أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذا الإنجاز تحقق بدعم مباشر من محافظ بني سويف وبتناغم تام مع رؤية الوزارة بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، مؤكدة أن المديرية تقدم كل أوجه الدعم لمركز التطوير التكنولوجي الذي أصبح نموذجًا يحتذى في تطبيق منظومة التعليم الرقمي والتدريب العملي على أحدث البرامج العالمية

وأضافت وكيلة الوزارة أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وتنسيق متكامل بين مختلف الإدارات التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي، مشيرة إلى أن المديرية تبنت منذ بداية العام الدراسي خطة واضحة لنشر الثقافة الرقمية بين الطلاب والمعلمين، ورفع كفاءة الكوادر التعليمية في مجال التكنولوجيا الحديثة. وأوضحت أن المحافظة أصبحت نموذجًا يحتذى به في ربط التعليم بالتكنولوجيا، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في بناء نظام تعليمي ذكي يعتمد على الإبداع والابتكار، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التوسع في التجربة لتشمل مدارس جديدة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

في حين أشار الأستاذ ماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي إلى أن المركز يعمل على تدريب الطلاب وتأهيلهم للحصول على الرخص الدولية في مجالات الشبكات والأمن السيبراني، وأن الدعم المستمر من المحافظ والقيادات التعليمية كان له الدور الأكبر في تحقيق هذه النتائج المشرفة، مضيفا مركز التطوير التكنولوجي يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحويل بني سويف إلى مركز تدريبي متميز في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال التوسع في الشراكات مع الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية، وتحديث البنية التحتية الرقمية داخل المدارس.

وأكد أن المركز لا يقتصر دوره على التدريب فقط، بل يمتد إلى بناء قدرات حقيقية قادرة على الابتكار وإدارة المشروعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة ستشهد إدخال برامج متخصصة في التطورات الحديثة ولتمكين طلاب وشباب المحافظة من مجاراة التطورات العالمية في هذا المجال

وقد حصد طلاب بني سويف في المسابقة 13 رخصة دولية من شركة سيسكو العالمية إلى جانب حصولهم على جوائز متميزة، فيما تم تكريم فريق عمل مركز التطوير التكنولوجي خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم اختيار الأستاذ ماجد أبو سيف غبريال كأفضل مدير مركز ضمن أفضل عشرة على مستوى الجمهورية، والأستاذة ولاء مصطفى معوض ضمن أفضل عشرة مديري أكاديميات، والأستاذة ريهام عياد ضمن أفضل عشرة مدربين على مستوى الجمهورية

وبهذا الإنجاز تؤكد محافظة بني سويف مكانتها كإحدى المحافظات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة مع المؤسسات التعليمية والصناعية على المستويين المحلي والدولي في إطار سعيها لبناء جيل مبتكر قادر على قيادة المستقبل الرقمي لمصر

