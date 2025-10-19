قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية
التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر
السفير التركي بالقاهرة: فخورون بعودة سفن المساعدات التركية للعريش بعد وقف إطلاق النار
السفير التركي يزور العريش برفقة منسق المساعدات الإنسانية الجديد إلى فلسطين
نواب البرلمان يشيدون بزيادة استثمارات ميرسك في مصر: خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة
وفاة حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل
محلل سياسي: انسحاب حماس من إدارة غزة خطوة تكتيكية تحمل أبعادا استراتيجية
أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
بني سويف: حصر شامل ومراجعة دقيقة لملفات سيارات ذوي الإعاقة

سكرتير عام بني سويف٠
سكرتير عام بني سويف٠

عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف،" اجتماعاً " بلجنة فحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية والتضامن والمرور وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش السكرتير العام المساعد  ما قامت بها اللجنة  خلال الفترة الماضية ، وشملت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف جميع السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من بقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها من ذوي الإعاقة والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها.

وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات محافظ بني سويف، بتقديم التيسيرات اللازمة لعمل اللجنة بعد تمديد فترة عملها بنطاق المحافظة، مع التأكيد على استمرار العمل بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات. تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية الممنوحة لتلك السيارات.

بني سويف الفشن ببا

