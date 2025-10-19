بني سويف: حصر شامل ومراجعة دقيقة لملفات سيارات ذوي الإعاقة

عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف،" اجتماعاً " بلجنة فحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية والتضامن والمرور وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش السكرتير العام المساعد ما قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية ، وشملت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف جميع السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من بقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها من ذوي الإعاقة والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها.

وأكد السكرتير العام المساعد على تكليفات محافظ بني سويف، بتقديم التيسيرات اللازمة لعمل اللجنة بعد تمديد فترة عملها بنطاق المحافظة، مع التأكيد على استمرار العمل بدقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات. تتعلق بسوء استغلال الإعفاءات الجمركية الممنوحة لتلك السيارات.