مكتبة مصر العامة بقنا تحصد المركز الثانى في ملتقى الأقصر السنوى للفنون والأدب

أعلنت محافظة قنا، في بيان رسمي، عن تحقيق مكتبة مصر العامة بقنا، إنجازا ثقافيا جديدا يضاف إلى سجل إنجازات المحافظة، بحصولها على المركز الثاني في ملتقى الأقصر السنوي الثاني للفنون والأدب والإبداع والابتكار والتراث، والذي أقيم خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة مكتبات مصر العامة بمحافظات الصعيد.



وشهد الملتقى، الذي يأتي في إطار دعم وزارة الثقافة لمنظومة مكتبات مصر العامة، منافسة قوية بين المكتبات المشاركة على مستوى الجمهورية، حيث تم تتويج مكتبة مصر العامة بأسوان بالمركز الأول، فيما جاءت مكتبة مصر العامة بقنا والوادي الجديد في المركز الثاني مناصفة، وحصدت مكتبة مصر العامة بالمنيا المركز الثالث، كما تم تكريم مكتبات البحر الأحمر وأسيوط تقديرا لتميزهم ومشاركتهم الفاعلة في فعاليات الملتقى.



من جانبها، أعربت دعاء كمال، مديرة مكتبة مصر العامة بقنا، عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة تعاون وجهد جماعي من جميع العاملين بالمكتبة، الذين يعملون بروح الفريق الواحد لخدمة المجتمع القنائي ونشر الثقافة والمعرفة بين مختلف فئاته.



وقدمت كمال، شكرها وتقديرها إلى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على دعمه المستمر لأنشطة المكتبة ومساندته المتواصلة لبرامجها الثقافية، كما ثمّنت تعاون القيادات التنفيذية بالمحافظة في تمكين المكتبة من أداء رسالتها التنويرية على الوجه الأمثل.



ويعد هذا الإنجاز خطوة جديدة تؤكد ريادة محافظة قنا في المجال الثقافي، وترسخ مكانة مكتبتها العامة كمركز إشعاع فكري ومعرفي يسهم في بناء الوعي المجتمعي ودعم الإبداع في جنوب الصعيد.